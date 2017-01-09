新章節更新之後，少女級關卡中必定會需要製作新的套裝部件才能過關。接下來我們就來看看奇迹暖暖17章必做服裝和第十七章必做圖紙及材料匯總。

第十七章必做圖紙及材料匯總

本次的必做套裝關卡出現在了17-2、17-5和17-9中，玩家需要製作完成以上的所有部件才能將第十七章通關，趕緊來看看吧！