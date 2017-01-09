地心戰熊在多人對戰中有多種技能，下面就為大家詳細的解析下地心戰熊的這幾種技能效果，方便小夥伴們更好的發揮出這款坐騎的能力。

地心戰熊的多人技能效果和單人模式有所不同，第一，踩到戰熊方塊能飛出大火球，簡單的說就是高能飛幣；第二，發怒時會帶來各種收益，也就是把錢幣變成火球金幣和特殊飛幣；第三，鑽火圈加速，這是其核心技能，靠這個就能硬剛白龍馬的巨化接加速帶。

踩戰熊方塊爆大火球，這個技能權作錦上添花之用，因為大火球很少，提供的能量有限。又因戰熊提速很快，所以要整體來看，不用刻意的去踩，隨意就好。地心戰熊第二個技能是固定時間觸發的，每隔20秒會進入發怒狀態一次，發怒持續5秒，類似獅鷲方便更好的把握技能釋放時機。

發怒時引發獲得火柱會帶來高能專屬飛幣，還會把錢幣都變成特殊金幣，提供的能量略低於暗黑大聖專屬彼岸花盤變的高能黑桃，但數量上遠遠超過。該效果會被埃及艷后技能觸發的專屬高能錢幣覆蓋。

核 心技能鑽火圈，小夥伴們要注意，技能要在鑽過火圈再使用，使用后再鑽火圈速度無法疊加，使用暗黑大聖這樣做能提速到3000以上並在衝刺期間維持這個速 度！所以當前用暗黑大聖搭配地心戰熊是毋庸置疑的最強。注意鑽火圈后不要踩加速帶，加速帶的加速效果會把火圈的加速效果抵消，不疊加速度反而會降低速度。

如果不小心踩到加速帶，不要再繼續接加速帶，必須讓加速帶效果消失，不然會持續固定低速奔跑。這款坐騎還有更多潛力有待開發，有空時大家可以多和小夥伴進行面對面對戰來交流心得。