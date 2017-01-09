據中國之聲報導，青少年沉溺於網路遊戲，不僅干擾學習生活，嚴重的話，還會可能影響青少年的身心健康，甚至會引發犯罪。近日，國家網信辦起草的《未成年人網路保護條例(送審稿)》中，提出了一項新的管理辦法，這就是每天0點到8點，禁止未成年人打網游。

未成年人在網吧通宵打遊戲，嚴重影響他們的健康成長。家長們很擔心，也很無奈。但好消息是，這種擔心馬上要迎來轉機了！因為未來智能手機在出廠時，可能會有一些改變，那就是，手機將預裝未成年人上網保護軟體，這將成為法律法規的明文要求。

減少網路遊戲對青少年的負面影響，日漸成為全社會的共識。除了眾所周知的網路遊戲登錄實名制和對網吧經營時間進行規定外，最重要的就是建立網路遊戲的暴力性評估和分級制度。那麼，在這方面，國外是怎麼做的？如何預防網游對未成年人的危害？

美國

大部分未成年人

主要在學校和圖書館上網

美國青少年因為沉迷於網游，模仿網游情節而犯罪的不在少數。電腦普及早、網路遊戲產業發達、加上槍支泛濫，是很多美國青少年犯罪的誘因。因此，美國對電子遊戲業採取了一系列措施，以保護未成年人。

在美國，未成年人的網路安全監管一直以來是令社會非常頭疼的問題。眾所周知，相對於中國互聯網，美國的互聯網發展更加普及，允許一定程度的色情內容合法傳播，非常開放。所以未成年人的網路安全問題，在美國可以說比在中國嚴重的多，也更難處理。

在美國，1998年通過了一系列未成年人網路限制的法案，大概內容都是關於禁止在網路上傳播有害未成年人內容的商業行為，並強制要求網站的設計者在發佈這些消息的同時，設置進入者提供年齡證明的障礙，規定未滿18歲者不能進入該網站，以對未成年人進行必要的限制，防止未成年人瀏覽。同時大部分未成年人主要是在學校和圖書館上網，所以對學校和圖書館的網路進行管制，依法按規定未成年人上網時電腦不得連接的淫穢內容，中小學的公眾圖書館，必須在其網路伺服器上提供過濾器，以確保未成年人接觸不到含有色情內容的網站。

英國

遊戲內容細分八個級別

專業機構打擊暴力網游

而在英國，遊戲內容更被細緻地分為暴力、不雅用語、恐怖、賭博、歧視等八個級別，相關標識會出現在產品包裝的正反面上。英國也成立了專業機構對暴力網路遊戲加以管理與限制。

英國電影分級委員會是負責英國電影、電子遊戲分級和審查的機構。根據英國電影分級委員會的規定，含有描述性行為和暴力行為的電子遊戲發行商，需要遞交遊戲年齡限制和內容分級。

澳大利亞

年齡分級非常清楚

違者最高罰14000澳元

澳大利亞是世界上對電影影像製品實行審查最早的國家之一。該國網路遊戲的分級由澳大利亞分級委員會制定。澳大利亞華人胡方介紹，澳大利亞的分級非常清楚，如果違反規定將重罰。

1995年澳大利亞就發佈了澳大利亞聯邦出版物電影和電子遊戲分級法案，但是由於當時網路遊戲還不普及，所以並沒有將網路遊戲的分級包含在內，之後在澳大利亞的視頻遊戲分級計劃當中，網游第一次被納入了監管分級，包括G類分級被視為大眾遊戲青少年可以遊玩；PG類在沒有家長或監護人陪同下，15歲以下人群不允許參與；MA15+分級只允許15歲以上的人群遊玩；R18+分級，18歲以下的未成年人不得遊玩，以及E級既免於分級的在線遊戲等等。

伴隨著網路遊戲的分級，將不符合分類的遊戲或者是網游銷售給未成年人也會遭受到相應的罰款。比如在澳大利亞悉尼所在的新南威爾士州，如果向未成年人銷售18+以上的成年人遊戲，或者網游，他將被罰款11000澳元，而同樣的情況如果發生在澳大利亞的北領地的話，罰款數額更是高達14100澳元，而如果向未成年人展示18+以上的網游的話，新南威爾士州將會罰款5500澳元，而罰款最高的北領地同樣是14100澳元。

日本

特別規定保護青少年

第三方機構監視不良信息

日本網路遊戲市場規模巨大。隨著網路遊戲市場不斷擴大，問題也日益凸顯。青少年受網路遊戲的影響加劇了社會的不安定。

2004年在關東經濟產業局支持下， 「日本網路遊戲協會」成立。該協會與日本相關政府部門合作，監督網路遊戲市場。日本網路遊戲協會專門就如何保護青少年做了規定。

旅居日本的華人黃學清介紹，日本對網路遊戲的監管主要是行業協會網路遊戲協會自主實行監管，監管的主要內容是提供一個安全的網路遊戲環境，對保護青少年還做了特別的規定。比如未成年人在登錄或購買時向其發送需徵得監護人同意的信息提醒。此外，還對網路遊戲進行分級，分為全年齡對象，12歲以上對象，15歲以上對象以及18歲以上對象的4個級別。

日本還有網路審查監視機構，是促進青少年放心安全的使用網路的第三方機構。如果發現對青少年有害的信息，可以撥打機構設立的舉報熱線。手機終端也有專門的第三方監督機構，對不良信息進行監視。

德國

使用青少年保護軟體

限制夜間時間，必須實名驗證

德國也是電子遊戲大國。一項調查顯示，德國10歲到18歲的青少年群體中，電子遊戲玩家比例高達93%，其中53%的青少年喜歡與朋友或家人一起玩遊戲，超過三分之一的青少年喜歡通過網路，玩多人遊戲。針對網游世界，《青少年保護法》和《青少年媒體保護州際協議》，是德國保護青少年安全玩網游的主要法律依據。

其中，《青少年媒體保護州際協議》規定，包括色情、暴力等有害信息的網路內容的供應商，必須限制相關內容的傳播時間，通常為22點或23點到次日早上6點；必須通過實名驗證等技術手段，限制內容傳播範圍；必須使用被官方認可的青少年保護軟體。

專家觀點

立法保護未成年人

針對性規定很重要

《條例(送審稿)》還對未成年人沉迷網路遊戲問題作出具體規定，要求網路遊戲服務提供者應當採取技術措施，禁止未成年人接觸不適宜其接觸的遊戲或遊戲功能，限制未成年人連續使用遊戲的時間和單日累計使用遊戲的時間，禁止未成年人在每天0:00到上午8:00期間使用網路遊戲服務。

中國傳媒大學教授王四新表示，當前，網路場景化信息傳播方式使得未成年人和家長的主動選擇性差，更需要通過立法來保護。未成年人把家裡的幾萬積蓄，甚至是有些成年人也會幾萬的打賞。實際上，就是在這種場景式的信息傳播方式情況下，失去了任何的抵抗能力。我們將來怎麼樣從立法上根據場景傳播的特點來做一些有針對性的規定，這個很重要。

來源：央廣網