《方舟生存進化》v253樹脂龍頭使用方法北京新浪網 (2017-01-09 19:41)
舟生存進化中想必很多新手玩家都不知道樹脂龍頭怎麼用，方法並不複雜，讓小編來為大家簡單說明下，一起來看看吧！
樹脂龍頭使用方法
首先找到紅樹林那種砍不掉的樹，再放上樹屋平台，龍頭就能插上去了。
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