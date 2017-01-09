清泉崗升國際機場 機場公車路線圖還是四個月前舊資料台灣好新聞報 (2017-01-09 17:02)
記者黃志政／台中報導
台中清泉崗機場年初升級為「台中國際機場」，有國際之名，服務與管理是否有國際之實？民進黨自家市議員楊典忠忍不住批評，去年八月底97路機場公車從大甲同安厝延駛至苗栗苑裡高中，機場公車資訊因為隔著櫃台看不清楚，部分公車資訊修改也已經三四個月未更新，林市長積極升級清泉崗機場規格與功能，但是後續配套應該趕快改進。
台中市政府交通局因應機場升級國際才剛辦完機場快線記者會，自家議員就同時舉出機場公車的缺失。楊典忠說，機場公車候車室的櫃台如果沒使用，就應該移開讓民眾看清楚公車資訊，否則隔著櫃檯看公車時刻表，好像在考驗搭車民眾視力，而且已經調整路線或時刻的公車資訊，應該及時更新，否則97路公車已經延駛到苗栗苑裡高中，機場97路公車資訊還是四個月前的舊資料，國際機場公車資訊無法與時俱進，應該加強改進。
楊典忠說，市政府針對清泉崗機場升格台中國際機場後的交通規劃，推出三條機場快線，今天上午進行第一條機場快線啟用記者會，以電動公車行駛從機場經由高鐵站到國美館，松山、桃園、小港國際機場都有捷運，目前只有台中還是搭公車，雖然市府規畫出三條機場快線將要陸續上路，但還是希望輕軌捷運趕快進行，才能促進台中國際機場大眾運輸的便捷。
楊典忠說，有一位民眾蔡小姐表示目前行駛台中國際機場公車有18條路線，已經比縣市合併之前方便很多，但是國際機場的公車資訊看了令人霧沙沙，首先是公車資訊看板之前的無人櫃台，民眾隔著兩米寬的櫃檯看公車路線時刻表，彷彿在眼鏡行看視力表，實在非常吃力，另外旁邊的交通地圖，根本不是各條公車路線圖，對搭公車旅客來說完全沒有輔助作用，再加上部分公車路線或時刻已有更改，97路已經從大甲同安厝延駛到苗栗苑裡高中，公車資訊還是去年四個月前的舊路線，115路線去年四月一日已經停駛，資訊看板還寫著「115台中火車站-台中航空站」，她認為這是公車資訊看板而不是公車「誤導」看板，機場是國家門面，公車資訊不應該這麼落漆。
楊典忠表示，市府政策推動務必站在民眾角度去思考規劃，否則便民的公車資訊造成民眾誤解就不好了，希望市府盡速協調機場改進公車候車室內部設施與資訊，讓公車族與遊客都能很方便快速的搭乘公車，也加速機場輕軌捷運建設，提升台中國際機場的交通旅遊運輸功能。
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