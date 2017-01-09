中日龍隊投手吉見一起跟旅美好手陳偉殷是莫逆之交，兩人好感情從球場一路延續到場外，雖然各自在不同球隊打拚，吉見一起仍造訪台灣，跟殷仔相見歡。

殷仔還在個人粉絲團開直播，把自己跟吉見一起的小故事跟大家分享，而吉見一起也說：「練習真的很累。」

難得來台，吉見也期待品嚐台灣美食，提到臭豆腐他不喜歡味道，想要嘗試就放棄了。