▲薛軒億。（圖／全國羽協提供）

「薑是老的辣！」合庫男、女單薛軒億、江美慧9日在「106年第一次全國羽球排名賽」冠軍戰均有較佳表現，分別以2比0及2比1打敗隊友王子維、土銀李佳馨，在男、女甲單稱王封后。

31歲合庫老將薛軒億克服相差10歲差距的問題，發揮個人的臨場經驗，費時36分鐘以21：15、21：7擊退世界排名第29的新生代隊友王子維，生涯第六度在全國排名賽男甲單摘冠。

薛軒億表示，此役打自己人，彼此都有一定熟悉度，我算是正常發揮，也沒特別突出，很多球都沒到位，雖結果是好的，但整體內容還是不理想，我不會去臆測對手狀態，但相較之下，對方的確是承讓了。

第6座冠軍到手，薛軒億淡淡的說：「這只是在我的經歷中多了1冠，倒是沒多大的感覺。」至於是否會進國訓中心加入國家培訓隊，薛軒億認為，現在有了自己的家庭，會先詢問妻子、教練的意見，再行定奪。

以年齡最長勇奪這次男甲單冠軍，薛軒億給予年輕後輩一點建言，希望大家真的要多加把勁，雖然新世代選手一一冒出頭，但生活規律、正常訓練及休息、自我要求等都是提升能力的不二法門。

95年第二次排名賽晉升甲組的25歲合庫女將江美慧，歷經10年半、22次排名賽（含99年總排名賽）努力，終在這次決賽鏖戰三局、68分鐘以21：18、17：21、21：17力克土銀19歲小將李佳馨，一圓女甲單奪冠夢想。

江美慧強調，以往屢屢叩關，就是想法太多，壓力太大，才總在四強賽就掉落敗部，這次首晉冠軍戰索性好好放鬆，沒去多想，打來腦袋清醒且不急躁，首局才會打來順手。

次局對手掌握我的前場出手，我的節奏跟著對方走，打法受限且被動，戰況才遭追平，決勝末局教練提醒需要改變節奏，並主動搶網，我有做到才得以一下子拉開比分，江美慧直說：「真的很開心，我終於辦到了！」

此役場邊有啦啦隊用LED燈版為江美慧助威，江美慧透露，這是姊姊號召親朋好友為我加油，比賽時沒注意到，下場後看到超級感動，非常感謝姊姊一路走來的支持，她是穩定我心情及精神上的無形支柱。

▲江美慧。（圖／全國羽協提供）

完成排名賽封后目標，世界第38的江美慧說：「去年底幾次國際大賽磨練讓我成長許多，尤以法國超級賽與中國何冰嬌一役，信心更有提升，未來希望能參加今年台北世大運、明年雅加達亞運，世界排名期許衝進15名以內。」

左腳踝扭傷未癒的合庫許雅晴與搭檔吳玓蓉在女甲雙冠軍戰，費時53分鐘以21：10、21：18打敗全新組合的土銀張淨惠／國體大楊景惇，兩人初次搭配就拿下冠軍，表現相當搶眼。

女雙后冠對許、吳一點也不陌生，許雅晴跟白馭珀去年兩次冠軍全拿，吳玓蓉跟謝沛蓁（2次）、李佳馨（1次）搭配摘冠。對彼此感覺，吳玓蓉認為，雅晴殺球很猛，讓我輕鬆許多；許雅晴指出，玓蓉專司前場，雙方分工清楚。

吳玓蓉說：「由於身兼女、混雙，打到這裡的確有點累，腳步有點跟不上，還好對手年紀輕較不穩定，我們得以頂住壓力搶勝。」許雅晴坦言，受腳傷影響啟動速度較慢，憑藉經驗及手部技巧應對，整體表現差強人意。

9日登場的男甲雙冠軍戰由亞柏廖敏竣／蘇敬恒、曾敏豪／劉韋辰進行「兄弟鬩牆」戲碼，2組人馬均為全新組合，最終廖蘇配技高一籌，費時34分鐘以21：14、21：16贏球，也拿到兩人去年底搭配以來的排名賽首冠。

賽前曾獲3次排名賽冠軍的廖敏竣，當時搭檔為此役對手曾敏豪，廖敏竣直說：「去年我們陷入低潮，原本已萌生放棄打球念頭，但教練團安排拆夥改配小蘇，卻在年底的歐洲行打出意外效果。」

廖敏竣表示，自家人交鋒，打法都熟悉，注意重點去加強就能打的不錯，這場約有九成以上發揮。蘇敬恒認為，我屬急躁型選手，靠學長幫助，能夠緩住我的節奏，尤其學長殺球很強，只要做球得當，就能有效得分。

廖蘇配去年底才搭配，打了5站國際賽，世界排名衝至第99，這次又一舉摘冠，對此廖敏竣指出，小蘇球質不錯，就是急了些，我必須HOLD住他，至今打來沒多大問題。蘇敬恒則認為，我們剛好可以互補，搭起來有加分。

終於一嚐排名賽奪冠滋味的蘇敬恒直說：「很感謝球團、教練團給我的支持與鼓勵，才得以一圓夢想，希望未來爭取明年亞運國手資格，並於今年至少拿下一次黃金大獎賽等級賽事冠軍，世界排名也能擠進前50名。」

土銀王齊麟／李佳馨在9日混甲雙冠軍戰遭遇亞柏楊博軒／溫晧昀，雙方激戰36分鐘，王李配以21：15、21：19勝出，贏得兩人生涯首次排名賽混雙冠軍。王、李皆說：「雖頗感開心，卻有點意外，沒料到可以奪冠。」

19歲的李佳馨101年晉升甲組，103年第一次排名賽囊括女單、雙冠軍，這次又首摘混雙第一，成為繼簡毓瑾（27歲時）、陳曉歡（28歲時）之後，國內第3位完成女單、雙及混雙都獲冠選手，並且締造最年輕達成紀錄。

李佳馨坦言，沒想到能完成這項難能可貴的紀錄，關鍵在搭檔都很給力，103年與吳玓蓉搭配，這次與王齊麟組合，他（她）們都是男、女雙打的佼佼者，能這麼快就追上前輩腳步真的很幸運。

同年同次排名賽晉升甲組的王齊麟以往混雙搭檔包括有簡毓瑾、程琪雅、吳玓蓉、陳思妤等人，最佳成績第三，這次終於有所突破。王齊麟表示，佳馨網前處理球不錯，讓我在後場打來相對輕鬆，唯己身的戰術組織需再加強。

贏得混甲雙冠軍後，王李配成為今年台北世大運熱門組合之一，雖兩人仍各自有主項要拚，但混雙打出信心後，王齊麟說：「從二月德國黃金大獎賽開始拚國際積分，希望能在半年內衝進前50。」李佳馨認為，既然有機會就去拚拚看。