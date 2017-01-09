江西驚見粉紅色天空 網民：變種霧霾？中央社 (2017-01-09 19:49)
（中央社台北9日電）中國大陸廣西南寧和江西德興市最近出現大片「粉紅天空」，引起大陸網民討論。有人說從未見過如此現象，擔心是「變種霧霾」；但當地環保局則表示這是陽光折射導致的現象。
香港明報即時新聞報導，大陸網路6日起流傳多張照片，可見江西德興香屯街道被粉紅色天空覆蓋。有照片是從學校教室的窗戶拍下，教室內仍有學生在上課，教室外則一片粉紅。
不少網民擔心是有害物質，更有人質疑「這是變種霧霾作怪」、「比霧霾更可怕」，甚至有人懷疑是有化工廠在偷排毒煙。但也有網民說「太美了」、「滿滿少女心」，並說這是自然的晚霞，不需要大驚小怪。
對於這怪異的天色，德興市環保局人員表示，已經調查過此事，這次粉紅色天氣現象不是汙染產生。周邊企業經過排查，只有2家企業從事生產活動，一家是加工塑膠桶，一家是硫酸廠，生產過程中不會有汙染物質排放，造成粉紅色的天氣現象。
有環保局人員分析，這是因為當地雲層增厚，陽光折射呈現的景象，因為上空雲層較厚，同時空氣中水氣達到一種臨界狀態，當清晨或傍晚，太陽光角度較低，空氣中的水分較多吸收波長較短的光（綠色、藍色、紫色），只留下波長較長的紅色光和橙色光通過大氣傳播，折射大氣後雲層就會呈現這種粉紅色。1060109
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