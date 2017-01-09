（中央社台北9日電）針對美國準總統川普的女婿庫許納正與中國大陸安邦集團洽談紐約房產開發案，中國大陸外交部發言人陸慷今天僅說，中美之間各種商業往來很多，「我們無法對每一起商業往來發表評論」。



大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷在回答媒體提問時，作上述表示。



陸慷說，他「不了解有關情況」。經過近40年的發展，中美之間保持著非常密切的經貿關係，各種商業往來也很多，「我們無法對每一起商業往來發表評論」。



紐約時報報導，知情人士透露，中國大陸保險商安邦集團正在美國洽談紐約1棟41層大樓的翻新開發案。這棟大樓隸屬美國房地產家族集團庫許納公司（Kushner Companies），而公司的老闆正是庫許納（Jared Kushner）。



這項報導還批露，川普2016年11月贏得美國總統大選後數日，庫許納與安邦集團董事長吳小暉進行會談的相關內容。1060109