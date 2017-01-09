快訊：威龍股份跌跌不休 股價已連續3跌停北京新浪網 (2017-01-09 13:29)
新浪財經 1月9日訊 今日威龍股份午後再封上跌停。
該股在創出歷史新高之後，連續3個交易日跌停。跌勢似乎並未有所阻止。
市場人士猜測，對於威龍股份的連續三個跌停，大概率是「溫州幫」參與了其中。
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