圖片說明:1月9日,交通銀行金融研究中心發佈《2017年中國宏觀經濟金融展望》。交行首席經濟學家連平發佈報告。中國經濟網記者馬常艷攝

？？？ 中國經濟網北京1月9日訊(記者 馬常艷)今天,交通銀行金融研究中心在京發佈《2017年中國宏觀經濟金融展望》。交行首席經濟學家連平預計,2017年中國經濟增速可能達到6.5%左右。

？？？ 連平表示,不確定性形成的不同類型合力組合將會帶來經濟增長的波動。如果外需環境惡化,匯率貶值幅度加大,房地產銷售和開發投資增速顯著下降,民間投資繼續下行,增速可能滑入6.5%以下;如果外需環境改善,房地產市場運行平穩,民間投資回升,經濟增速將高於6.5%。

？？ 連平認為,中國經濟潛在增長能力依然很大,重要的是增長質量的提升。在「十三五」期間保證年均經濟增長6.5%的基礎上,加大結構調整力度,推進經濟梯度轉移,縮小區域發展差距,增強發掘新人口紅利的能力,是提升經濟增長質量的重點。

？？ 連平指出,2017年中國經濟運行面臨四個不確定性,需要格外關注。一是特朗普新政對中國經濟帶來的不確定性,預計會就匯率和貿易問題向中國施壓;二是在美聯儲繼續加息背景下,資本外流和匯率貶值可能繼續相互推動,引發潛在風險;三是民間投資雖然趨穩小升,但增長動力依然不足;四是房地產市場降溫過快可能對經濟增長帶來下行壓力。