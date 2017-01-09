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中國經濟網北京1月9日訊（記者 馬常艷）今天，交行首席經濟學家連平表示，預計2017年房價依然會保持增長，全國房價漲幅趨緩是主要特徵，房價暴跌的可能不大。

1月9日，交通銀行金融研究中心發佈《2017年中國宏觀經濟金融展望》。交行首席經濟學家連平發佈報告。中國經濟網記者馬常艷攝

今天，交通銀行金融研究中心在京發佈《2017年中國宏觀經濟金融展望》。會上，連平預計，未來房價保持增長，漲幅有所放緩。被限購的核心城市將有一段時間處於量縮價穩的狀態，但蟄伏調整後房價仍有上漲空間；歷史增長穩健、前期漲幅相對溫和的城市及核心城市周邊區域將承接需求外溢，有量價上漲的潛力；產業基本薄弱、由資金炒作導致房價沖高的城市可能出現降價；經濟欠發達、不靠近核心城市圈亦無旅遊養老等特色的三四線城市將面臨緩慢的去庫存過程。

成交與投資方面，連平預計，將迎來「小年」。預計2017年市場成交將降溫縮量，景氣下降。限購限貸和嚴格監管兩大利器的結構性調控將熨平成交波峰，前期集中入市對階段需求的透支將使市場觀望情緒轉濃，加之基數提升，成交高增長不可持續。預計2017年商品房銷售面積和銷售額增速均將明顯下滑，並有可能出現同比負增長。資金和成交具有向下傳導和向外分流的效應，但不論從開發商拿地的考量還是投資資金的保值增值考慮，都很難從高價值城市完全轉向低價值城市，真實置業需求更不會大規模撤離。

開發投資面臨壓力，增速或緩慢回落。預計2017年房地產開發投資將面臨壓力，增速趨於下行、緩慢回落，全年增速約2%左右。負面影響來自於房企資金來源的減少和需求端意願的減弱兩方面，而積極影響則主要來自於土地市場方面。預計供地減少的熱點城市地方政府將在2017年落實加大推地的計劃，一二線城市土地成交面積和金額佔比進一步提升，土地拍賣「三高」現象有所緩解，全國土地購置面積降幅收窄。

樓市調整政策方面，連平表示，決策層「抑泡沫、控房價、防風險」的態度堅決，預計房價漲幅居前的城市仍有可能加入或加碼調控，並且這種「緊」的格局至少在2017年上半年不會發生變化。當然調控目的為「穩」而非「降」，不會達到房價持續下降的程度，未來政策仍有相機抉擇的空間。另一方面，去庫存效果初顯但並不顯著，這一任務仍需繼續推進。預計未來高庫存壓力的城市仍將維持相對寬鬆的政策環境。