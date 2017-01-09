午餐有料 | 互聯網高管將手伸進女乘客內衣 王思聰賠5000元損失費北京新浪網 (2017-01-09 13:30)
大家好，我是周一的小財。
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午餐話題：如何看待李元戎性騷擾？
#？李元戎性騷擾坐實？#
日前，星河創服COO李元戎在飛機上性騷擾坐實。星河創服發表官方聲明表示COO李元戎飛機性騷擾女乘客一事已被公安機關查處，對李元戎事後隱瞞真相的做法表示憤慨和譴責。目前李元戎已辭去星河創服COO職位。據當事女乘客微博，公安機關將對李元戎處以5天的行政拘留。
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袁炫華：洗地說女網紅炒作的那些人給我出來亮個相。
曾鵬宇：所以嘛，性騷擾就是性騷擾，跟女方是不是網紅有關係嗎！
智能掛飾：不願意作證的乘客，你就是色狼的幫凶！
Rita2005：即使摸了，也不至於毀人一生！十年寒窗不易！
瑞恩船長：這傢伙不是高調宣布，要找律師維權的？
楊雙YangShuang：罵過人家姑娘的，給人家道歉吧！
未來森林_：如果真是手伸進去摸的？？那這男的也太嘻哈了。
守護袁昆：做過的事不認，結果出來了，原來打臉是這樣的。
霜林曉月：不論什麼原因都應該保護女性，並加大懲處。
汽車全天下：再高的能力也不能彌補道德敗壞。
fbjji8ccx：才五天，犯罪成本太低了。
紅元100：色慾熏心，一個公眾人物做這樣的事，以他為恥。
上饒大江網：定了！這個coo的確摸了女乘客！
唉，身為女性的小財，無法用言語來表達對這種行為的憤怒。
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#？王石談萬科問題？#
1月7日，萬科集團董事會主席王石在出席「2017中城聯盟論壇」時，以「企業家的信仰」為主題進行了演講。王石表示他現在突然意識到了萬科的問題，「我不能要求一批一批的高管像你一樣扮演聖人，更何況你還不是聖人，你不能要求他們像你一樣。所以萬科也無法擺脫這樣一個高管流失的程度，在達到天花板之後，他們就要決定離開自己創業。」
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桃辭：聖人隨便給自己開三千萬工資然後身在遊學。
大東台小人物：汝是中山狼，一朝得志便猖狂。
love毛朋勃：那會的股敢拿嗎，自己害怕才放棄的，現在出來裝聖人。
7號道：分文不取，才叫聖人呢！
二水胖兒：估計自己早已經預料到這步。
嫵媚_青山：最難傳承的是精神～
春天葉子5：董明珠一收到工資便增持自己的股票，何人能及。
demakka：小平同志說：聖人可不好當。
會長炒股：期待王石2020年1月抄底萬科衛冕地產王！
街埠潭：商人，一個房地產商人而已。
英雄綻放：到現在還執迷不悟，可悲……
行痴空間：王老闆要是在製造業那就是聖人，入錯行了。
就一定要有昵稱嗎：棄股？股是怎麼來的？
聖人難當。
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#？王思聰朱聖禕？#
近日，朱聖禕起訴王思聰侵權案一審結果已出，法院判王思聰賠償朱聖禕所有訟訴費及精神損失費5000元，同時刪微博併發道歉聲明。朱聖禕的律師稱，「我們擁有王思聰誹謗的公證文書，而王思聰並沒有實質證據，這是我們勝訴的核心。」據悉，判決生效后需7日內執行，但朱方表示未收到王思聰方任何回應。
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阿Q先生：人家要的不是錢是公道。
高舉TG大旗：對王思聰好感度極差。
村口賣菜的李大爺：王思聰：甩給你一億，別逼逼了。
Olwestern：本來就有人格侮辱啊！雖然是網路撕蔥以後還是謹言慎行吧。
Anderslau：我還是相信王思聰的，只是他沒有實質證據而已。
咪迷米密me：王思聰不會道歉的，大不了再打官司，反正他有的是錢。
你們家的小迷妹：要的不是錢，是道歉。為什麼又說嫌賠償少了？
包包大人有點忙：不是錢的問題，法院就是證明了一個事實：王思聰造謠了。
邢捕頭：五千？？王思聰呵呵一笑。
這惡霸長得好標緻啊：但是王思聰沒必要說假話，這些都是真的。
_JOOWOON_：藉著這個機會，朱估計又可以火一下了。
糖漬奶茶不加冰：精神損失費只有5000元，挺公道的。
呃。。盜用網友的一句話：貴圈真亂。吃瓜群眾的小財表示不明所以。
#？中國終於造出圓珠筆頭？#
很久以來，有個事兒一直壓在中國製造業的頭上：3000多家制筆企業、20餘萬從業人口、年產圓珠筆400多億支，但大量的圓珠筆筆頭的「球珠」還需要進口。一份文件顯示，太鋼完成了筆尖鋼製定標準的工作，且已完成相關產品第六輪測試。
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Beginbecause：看來中國製造要成為中國創造。
余非魚呢：原來從小都在用進口的東西。
X-Vampires：別黑，筆尖鋼是最難煉的一種鋼，全球也就日本和瑞士能煉出來，中國能煉出來已經不錯了。
天下肉票盡入吾彀：美帝震驚，俄國嚇尿，日本高呼不可戰勝。
triangel8808：最起碼筆頭不用進口了，利潤留在了國內，而且有了競爭力不是還能出口嘛。雲水凌峰：在這種全民都想錢生錢的時代，不容易了。
葉子好多醬：我喜歡用圓珠筆，對我來說這是個好消息。
一路向南111111：這個技術挺難的，能開發出來不錯了，科技興國，加油。
大項的天：製造業難點痛點。
梁博61004：可以不製造，但一定要掌握每個行業的關鍵技術。。
Romance空城：感覺有點太遲了。
桃之夭夭yyzz：科學技術是第一生產力。
原來我們小時候都在用進口的東西，突然覺得自己好有錢。
點關鍵詞，重溫那曾經的溫暖！
天海翼？？大橋未久？早乙女露依？小川阿澤美
楊洋？？？？？？李易峰？？？？？任泉 ？？？吳亦凡？ ？宋小寶？
周鴻禕？？？馬雲？？？？？羅永浩？？？ 李彥宏 ？？馬化騰
峰會？？ ？？？刷量？？？ ？微信檢測？？？？沙龍？？？？？視頻
好啦，今天就到這裏了！歡迎小夥伴點擊閱讀原文，看看2016年你們陪小財有了那些成長。
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