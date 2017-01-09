國泰君安證券股份有限公司 劉富兵





動量效應選基無法獲取基金考察期的收益,選基具有滯后性,且選基邏輯不純粹,本報告通過剝離資產風格對基金的影響,僅考察基金選股能力構建選基策略,選基效果更好更穩定。利用資產因子模型,合理選擇風格基準指數,基金收益可分解為不同風格上的收益和選股收益,基金之間的風格收益同質性強,而選股收益有著很大的區別。通過基金畫像分析可知,長期優秀的偏股混合類主動型基金與量化型基金都具有長期正的選股收益。利用基金的選股收益移動平均作為選基指標選基自2006年1月到2016年10月可獲得年化29.90%的絕對收益,策略相對滬深300指數和備選基金中位數的年化超額收益分為為27.07%和25.14%,且策略相對備選基金中位數的超額收益長期穩定,最大回撤-10.89%。



選股能力是基金經理的個人特質,但是由於市場風格變化等各種因素,基金經理表現出來的選股能力很難長期保持,與其追蹤基金經理進行長期投資,不如追蹤選股能力來輪動選基。考察具有卓越選股能力的基金產品和其對應的基金經理,可以發現基金經理的選股能力短期有「強者恆強」的特點,各個時期選股能力強的基金集中且數量少,選股能力作為基金的特徵相對穩定。但是一隻選股能力強的基金從被識別開始,其選股能力很難保持2年以上,很少有基金能夠適應所有的市場環境,並且同一基金經理同時管理的多個基金產品所表現出來的選股能力也並不一定一致,因此從FOF的角度來看,追蹤基金經理進行長期投資不如根據選股能力來選基。