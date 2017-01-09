方正證券股份有限公司 楊為敩





投資要點



摘要:



1、儘管市場好像開始平靜,四季度MPA考核過去、同業存款利率回落、資產收益率回到高位、R007相對DR007明顯修復,我們也不能當什麼事都沒發生過。



2、所不同的是政策對剩餘流動性的警惕性,目前和債災之前已經不在一個量級。



3、造就2013年那一次債災的是兩層政策,除了配置交易約束政策外,終以貨幣收緊帶來基本面下行而結束。



4、我們目前即使短期去槓桿政策對市場的衝擊結束,我們還應該在後面警惕貨幣的全面收縮。



5、短期匯率已在掣肘貨幣,中期掣肘貨幣的是風險。



6、2016年市場對流動性的主流理解是存量流動性下的結構變化,而2017年流動性的核心可能是總量變化。



7、資產荒可能不再是理解債券市場的主線,因此目前這個類似「資產荒」的結構(信用漲利率跌)更可能被理解為修復行情。



風險提示: CPI上行超預期、貨幣政策明顯收緊、信用違約衝擊加大。