債券信用日報:城投債置換或將開啟首單北京新浪網 (2017-01-09 13:31)
華創證券有限責任公司 華創證券研究所
投資要點
信用債投資策略:近期信用債市場內部出現分化,短期品種收益率繼續下行,中長久期品種收益率回升,考慮到春節前流動性依然有較大波動可能,債市調整可能持續,信用債收益率還有繼續上行空間,配置機構節奏放緩,持有短期品種等待市場繼續調整后再行介入。
第一,「12伊旗城投債」擬召開持有人會議,擬一次性提前歸還債券剩餘本金和應計利息,即按照票麵價值回購,實際是高於市場估值價格,對投資人較為有利。伊旗城投盈利能力弱,2015年以來公司營業收入和凈利潤都大幅下滑,公司經營嚴重依賴政府補助,信用評級多次被調低沒,此次公告中宣布的贖回條款對債券持有人有利。如果本次提前贖回成功實施,或將為同樣條件的老城投置換作出表率。需要注意的是,部分實際有償付能力的城投公司會出於優化財務成本的考慮跟風置換,或將使投資者受損,因此對於置換的市場影響和投資者收益,需要根據每一筆置換條款具體分析。
第二,唐山市公佈2017年去產能目標,全年擬壓減861萬噸鋼、933萬噸鐵、110萬噸煤炭產能。2016年去產能取得較好效果后,全國各省市將陸續出台2017年去產能目標,有利於產能過剩行業盈利能力的持續復甦和景氣度提升。
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