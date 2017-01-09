國泰君安證券股份有限公司 劉富兵





規模指數方面,23個主要規模和風格指數10個上漲13個下跌,平均漲跌幅0.11%,其中恆生國企指數、恒生指數、滬深300成長漲幅最大,漲幅分別為2.32%、1.97%和0.57%。



跌幅最大指數為中小板指、中小300和中證200,分別下跌-0.39%、-0.40%和-0.43%。行業指數方面,54個行業和主題指數19個上漲34個下跌,平均漲跌幅-0.22%。其中中證白酒、中證酒(CSI)、國證食品和中證800醫藥上漲最多,分別上漲2.49%、1.73%、1.30%和1.14%。跌幅最大指數為中證體育、地產等權(CSI)、中證醫療(CSI)和軍工指數,跌幅分別為-1.48%、-1.53%、-1.67%和-2.14%。



分級A目前隱含收益率集中在3.5%-6%,我們認為應當繼續注重分級A的長期配置作用,推薦隱含收益率高且無下折風險的深成指A(150022)、煤炭A基(150321)和中航軍A(150221)。



本周分級B漲跌各半,日均成交額超過千萬的27隻分級B份額12隻上漲15隻下跌,平均周漲跌幅0.24%,其中銀行股B(150300)、食品B(150199)和白酒B(150270)漲幅最大,漲幅分別為10.70%、10.11%和3.61%。一帶一B(502015)、新能車B(150212)、互聯網B(150195)和國防B(150206)下跌最多,跌幅分別為-3.23%、-3.28%、-3.69%和-4.43%。



根據國泰君安策略研究的觀點,如果布局春季躁動,最好時點就在當下,價值藍籌將是形成市場共振的最確定板塊,如大金融、消費品、建築等。因此推薦相關分級B基金,銀行B(150228)、券商B(150201)、食品B(150199)、醫藥B(150131)。



147隻分級基金72隻整體溢價,59隻整體折價,考慮流動性和整體折溢價率水平,關注溢價套利標的華安中證銀行(160418)。