中債資信評估有限責任公司 中債資信研究所





Q1:信用利差是什麼?



A: 信用利差是指因向投資者補償信用風險,信用債收益率高於無風險利率的溢價。具體而言,可以體現為信用債收益率與同期限國債收益率的差額。在我國,由於國債的免稅因素,更多地採用信用債收益率與同期限政策性金融債(國開債)的差額作為信用利差的參考。



Q2:目前信用利差是什麼水平



A: 從相對位置上看,2016年信用利差總體仍處於下行通道,主要級別和期限的信用利差均處於歷史較低,在年中逼近歷年來最低值后,10月開始有所反彈。目前,高等級信用利差在歷史區間15%的位置左右,低等級信用利差由於歷史峰值較高,目前處在僅約5%的低位。