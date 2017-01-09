中債微問答:五個問題帶您理解信用利差北京新浪網 (2017-01-09 13:31)
中債資信評估有限責任公司 中債資信研究所
Q1:信用利差是什麼?
A: 信用利差是指因向投資者補償信用風險,信用債收益率高於無風險利率的溢價。具體而言,可以體現為信用債收益率與同期限國債收益率的差額。在我國,由於國債的免稅因素,更多地採用信用債收益率與同期限政策性金融債(國開債)的差額作為信用利差的參考。
Q2:目前信用利差是什麼水平
A: 從相對位置上看,2016年信用利差總體仍處於下行通道,主要級別和期限的信用利差均處於歷史較低,在年中逼近歷年來最低值后,10月開始有所反彈。目前,高等級信用利差在歷史區間15%的位置左右,低等級信用利差由於歷史峰值較高,目前處在僅約5%的低位。
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