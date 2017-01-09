開放式基金周報:均衡配置,耐心等待北京新浪網 (2017-01-09 13:31)
海通證券股份有限公司 陳瑤
上周市場回顧:A股窄幅震蕩,油價、金價上漲
上周基金市場回顧:貨幣基金收益可觀,黃金ETF上漲
未來投資策略:均衡配置,耐心等待
基金市場最新動態 風險提示:本報告業績回顧部分是基於基金歷史表現進行的客觀分析點評,涉及的基金不構成投資建議;投資建議部分,需要警惕貨幣政策、證券市場相關政策的不確定性以及人民幣貶值影響
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