安信證券股份有限公司 羅雲峰





全國商業銀行首現託管凈減少——12月機構債市槓桿率數據綜述



根據託管數據,每月可以監測各類機構託管量,並測算銀行間債券市場槓桿率。數據顯示,自2010年起,銀行間債券市場槓桿率約在1.07至1.10倍之間波動,並表現出明顯的季節性,每逢季末槓桿率較高。銀行間市場參與者主要包括特殊結算成員、商業銀行、信用社、券商、保險、基金(其中包括部分理財)等機構。由於特殊結算成員及商業銀行託管佔比大且加槓桿意願有限,因此我們更關注各類非銀金融機構的槓桿率變化。其中中債公佈銀行間理財產品託管量與全市場商業銀行理財產品整體規模差距較大,僅為其中一部分,對於理財產品整體的槓桿率以參考為主。此外,銀行中主要關注託管量相對較大、槓桿波動較明顯的城商行和農商行。



市場觀察:股票市場上漲,債券市場利率整體上行



周四股票市場繼續上漲,貨幣市場利率小幅下行,債券收益率整體上行。國債期貨下跌,可轉債多數下跌,美元兌人民幣大幅下行。



備忘錄



1、1月5日,財政部,總的看,近十年來我國涉及企業的兩大主要稅種的稅制改革,體現了普遍性減稅和結構性減稅相結合的政策導向,是有利於企業可持續發展的。



2、1月5日,今日,在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.8817,較上一交易日官方收盤價大漲668點,創近11個月最大單日漲幅,較上一交易日夜盤收盤大漲489點。截至20:18,離岸人民幣兌美元報6.836,稍早一度大漲逾700點至6.7890。



3、1月5日,國際金融協會(IFF)最新報告顯示,全球債務總額已創217萬億美元的歷史新高,相較2016年前九個月上升11萬億美元,約合全球GDP的325%左右。



風險提示:有重要因素未列入分析框架。