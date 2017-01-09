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經濟的「虛火」能燒「多久」?



經濟的虛,表現在「總需求」極度依賴信用擴張,債務堆積與資產回報率低等結構性問題仍然十分嚴重,中長期前景仍然不值得看好。



短周期的角度看,部分領先指標已見頂或下滑,但融資條件仍然寬鬆,基本面的企穩也許還會持續3-4個月左右。對市場:1)去槓桿背景,對經濟拐點的擇時更重要;2)政策對經濟容忍度提升融資條件惡化(債市再波動和下跌)可能是經濟加速向下的必要條件。



金融過度膨脹和資產市場的動蕩。



相比實體,金融的過度擴張更值得警惕,尤其是金融機構之間的信用過度膨脹;金融擴張伴隨著:1)市場結構的巨大變化;2)對流動性和信用剛兌的極度依賴。體系的不穩定性在持續上升。資產價格的動蕩遠遠超出基本面和貨幣政策意圖本身。



難以迴避的體系問題:市場結構的破和立。



市場大跌,但負債端的脆弱性仍然沒有消除,同業去槓桿還剛開始,資產負債與信用利差並沒有擴大;未來可能會進入金融機構間信用主動收縮的階段:1)嚴監管;2)央行給的套利空間下降;3)金融機構之間的剛兌動搖。4)關注資產端套利解除的風險。



資產和負債利差擴大與信用利差擴張,可能也最終對應基本面的拐點,場景出現,利率市場會有趨勢性機會。



貨幣政策「進二退一」 出清和防風險。



從資產荒回歸基本面:波動加大、配置、尋找中樞與負債管理。



7天回購利率中樞在可能在3附近,但波動將會明顯放大。



基於信貸比價與短端等定價,10年國債中樞在3-3.1,10年國開3.5-3.6;當前在中樞附近,有一定配置價值;但市場結構重構,價格劇烈波動的風險仍然沒消除。長債大的交易機會來自於:1)超調;2)基本面拐點。



投資>投機,負債能力越來越重要(能不能融資,以何成本融資),金融分化越來越明顯。