華創證券有限責任公司 華創證券研究所





2016年資產證券化市場產品創新不斷:發行主體更加多元化,基礎資產類型不斷豐富,中介機構專業化程度不斷提高,競爭更加激烈,不同監管主體也根據市場發展不斷創新監管,證券化產品的發行流通市場有所增加,市場迎來快速發展,百花爭艷的新時期。



市場不斷創新的同時,也出現分化:交易所市場全面趕超銀行間市場,產品開始出現評級下調和違約風險,監管對於融資人准入要求更加嚴格,交易流通市場繼續擴展。



熱門基礎資產展望:可以關注的熱門基礎資產類型包括類REITs產品、PPP+ABS,綠色ABS,不良ABS和信託受益權類的產品。



市場不斷融合:傳統市場之間的絕對壁壘正在被打破,伴隨監管主體對於產品創新和市場化競爭的鼓勵,可以看到更多跨市場產品的創設。報價系統、銀登中心、私募市場等非傳統市場也在不斷發展。