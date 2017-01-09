2017年華創債券利率債投資策略報告:欲速不達君記取,守得雲開見月明北京新浪網 (2017-01-09 13:31)
華創證券有限責任公司 齊晟
目前一般貸款加權平均利率5.65%,上周五10年國債收益率3.18%左右,稅收溢價約60bp, 因風險佔用所引發的風險溢價約165bp,利用撥備率計算出的信用風險溢價約17bp。扣除上述成本后貸款可比國債利率為3.23%,與目前10年國債利率水平很接近,但如果考慮由貸款業務派生出的中間業務收益的話,貸款可比國債利率會更高些。
只有基礎貨幣成本下降,才會利好利率債;而派生貨幣成本下降,更利好信用債。
對於銀行自營盤來說,還需考慮地方置換債等因素,不完全考慮配置價值 。
10Y國債收益率波動區間:【3.0%-3.5%】;10Y國開債收益率波動區間:【3.3%-4.0%】 上半年:10Y國債【3.2%-3.5%】;10Y國開【3.7%-4.0%】 下半年:10Y國債【3.0%-3.3%】;10Y國開【3.3%-3.7%】
一季度的最大風險點在於資金面:
1.基本面:企穩概率仍大,通脹預期仍在上行
2.流動性:不具備放鬆理由,加息並非遙不可及
3.其他不利因素:MPA考核、同業監管趨嚴、海外市場衝擊、匯率壓力加大等
二季度開始觀察利率調整幅度和各因素緩和程度,出現機會的信號包括:
1.經濟超預期回落,貨幣政策重回穩增長
2.匯率暫時穩定,外匯占款小幅流入
3.時間價值:在各方調控下各個因素趨於緩和
交易性價值:利率波動幅度會加大,負債管理能力和交易能力會更加重要,建議做右側交易,如果遇到急跌可做短線
配置性價值:建議等待,各因素緩和,機會出現后利率債配置價值要高於信用債,短期來看配置價值低於權益類資產
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