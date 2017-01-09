華創證券有限責任公司 周冠南





公募基金:由於公募基金對於資產流動性要求高,且對於企業ABS的內規認定有一定區別,不是ABS的傳統投資大戶;貨幣基金偏好銀行間CLO,短久期優先A品種,但是目前信用溢價較傳統債券有所減少,投資需求也減弱;部分公募基金可投資企業ABS,可以少量打底,增強收益。考慮到未來證券化產品發行規模不斷上升,會逐步成為一種主流資產類型,建議機構提前布局。



專戶基金:定製化程度強,投資範圍與委託人約定,可以通過投資企業ABS增強收益,如果出於短期做規模的需求,可投資儲架型產品,如大型電商小貸產品、銀行票據類產品等;如果出於增強收益需求,可以投資部分夾層檔產品,夾層檔投資以債券型產品為優。



保險資金:根據保險資金期限長、穩定性高、對資產流動性要求相對較弱,天然匹配基礎設施類、不同產類項目,從而達到長期穩定回報。由於目前資產證券化產品長久期證券市場需求較小,長期品種相較傳統債券有較高的信用溢價,保險資金可以從久期入手進行投資決策。



券商資管:與專戶基金類似,券商資管對產品收益有較高要求,可以精選各券,在信用評估充分的基礎上,投資部分夾層檔產品,提高組合收益;在委託人允許的情況下,部分券商資管也考慮投資次級檔產品。此外,券商資管應充分發揮一二級聯動何「資管投行化」優勢,對於熟悉程度高的產品,可以採取投資、做市等多種交易策略。



商業銀行:作為ABS最早的參與方和佔比最大的投資人,銀行投資ABS的需求多樣化,限制條件也更多。銀行資金可進一步分為自營資金和理財資金,投資行為可進一步分為自行投資和委託投資。綜合來看,銀行投資ABS如果進行合理規劃,可以起到更好的效果。



選擇市場:銀行自營資金受到風險資本金限制,理財資金受到非標投資限制,投資ABS應按照相應要求選擇市場,例如非標投資達到上限的銀行,只能選擇銀行間、交易所、銀登中心等市場的產品。



選擇產品:銀行資金以配置為主,對於流動性需求弱於其他機構投資者,考慮到ABS產品相較傳統信用債依然有一定利差,可以從自身風險收益偏好的角度,匹配相應資產。部分銀行也具有項目發起的能力,特別是在銀行間市場逐步擴大的環境下,銀行內部推介項目將有所增加。



選擇方式:銀行投資ABS行為目前歸口不同管理,部分以非標方式、部分以債券方式。無論以何種方式要做到信用分析符合產品特點,做好產品定價。此外,部分投資需求較大的銀行,以及部分不具備自我投資能力或精力的中小型銀行,又希望藉助ABS降低風險資本,可投資一些專門以ABS為投資標的的券商資管或基金專戶產品,從而做到產品的專業化投資和分散化投資。