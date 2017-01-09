國信證券股份有限公司 董德志,趙婧,柯聰偉,李智能





利率品市場觀察



1月3日,中債登發佈12月債券託管量明細數據:12月人民幣債券託管量增加3862億(剔除短融和中票),較11月的9217億大幅減少。細分來看,12月託管量增加前三位分別是地方政府債(1212億)、資產支持證券(1036億)、政策性銀行債(904億),託管量減少的主要是商業銀行債券(-467億)、企業債券(-225億)、儲蓄國債(-15億)。



從各券種託管量佔比來看,12月地方政府債佔比從11月的24.8%繼續提升至24.9%,進一步創新高,記賬式國債佔比維持25.3%不變,政策性金融債佔比從11月的29.1%下降至29.0%。地方政府債存量金額與記賬式國債存量金額幾乎相當。



從投資者持有量來看,12月交易所增倉最多(918億),其次是廣義基金(454億)、信用社(231億)、境外機構(171億)、商業銀行(41億);持倉減少的是保險公司(-690億)和證券公司(-74億)。



2015年下半年和2016年上半年都曾出現過交易所債券持倉量大幅增加的情況,這與當時交易所質押回購利率非常低,機構紛紛選擇在交易所進行融資有關。而2016年12月與交易所債券持倉量突然大幅增加相伴隨的是交易所質押回購利率的快速攀升,我們注意到在2013年年中和年末錢荒期間也出現過類似的情形,這可能與非銀機構難以在銀行間市場獲得融資因此不得不轉向交易所市場進行融資有關。