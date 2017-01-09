興業經濟研究諮詢股份有限公司 興業研究所





隨著特朗普當選美國總統,市場參與者對於「通脹預期」交易熱情強烈。在本文中,我們並不去爭論目前市場熱議的「特朗普說」、「實物通脹說」對與錯,我們僅嘗試從產出缺口的角度來看待此次通脹。



一方面,美國國內產出缺口對於國內核心通脹水平有較好的解釋能力,且過去一段時間內,美國產出缺口一直在收斂。



另一方面,全球產出缺口與美國產出缺口變化趨同,同樣對於美國通脹水平有較強解釋力。



總結來說,第一,就美國經濟自身來看,經濟產出缺口領先核心通脹水平三個季度左右;第二,全球產出缺口與美國產出缺口趨同,且同樣對美國通脹水平產生影響。因此,從內、外產出缺口角度來看,美國此輪的核心通脹回升在年內大概率仍將持續。



不可否認,如若未來特朗普在稅收、政府支出等方面進一步推行刺激政策,通脹壓力只增不減;但我們更應該看到,在此種「政策通脹」預期的背後,還存在著產出缺口收斂帶來的趨勢性核心通脹回升。兩者疊加的背景下,美聯儲在去年12月大幅上修加息展望也就不難理解。



隨著特朗普當選美國總統,在「5500億基建」、「減稅」等「特朗普」新政預期下,市場參與者對於「通脹預期」交易熱情強烈,美國十年期國債收益率快速升破2.00%關口。但是市場中對於「特朗普交易」不乏另一種解讀:其政策不會對通脹造成過多衝擊,而原油等實物價格的上行才是造成通脹預期提升的主因。其實,從美國平準通脹水平(BreakevenInflationRate)來看,在3季度初,市場整體的通脹預期已開始不再惡化,9月之後便開始了大幅的上行。在本文中,我們並不去爭論「特朗普說」、「實物通脹說」的對與錯,我們僅嘗試從產出缺口的角度來看待此次通脹。