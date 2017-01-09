招商證券股份有限公司 周岳





內容摘要:



在經歷了去年末的密集發行后,2017年第一周銀行間市場無資產證券化產品發行。



根據上交所和深交所公告,本周共有5期資產支持證券在上交所和深交所掛牌,此次掛牌轉讓產品中,基礎資產包括租賃租金、基礎設施收費、應收賬款和不動產投資信託REITs。



下周銀行間市場有1單資產支持證券發行,該資產支持證券是由晉城銀行股份有限公司發起的金誠2017年第一期個人汽車貸款資產支持證券(以下簡稱「17金誠1」),發行規模為17.33億元。



17金誠1的基礎資產為33,112名借款人向發起機構借用的33,124筆汽車抵押貸款,資產池未償貸款本金餘額為173,340.72萬元,入池貸款最大未償本金餘額佔比0.01%;借款人所屬地區涉及30個省市,集中度最高的省份為山西省,貸款餘額佔比20.34%。



17金誠1發行金額為173,340.72萬元,證券分為優先檔和次級檔,優先檔證券可獲得由次級檔證券提供的資產池貸款餘額16.35%的信用支持。



從基金業協會備案情況看,本周有6期產品在協會備案,備案產品基礎資產包括租賃租金和小額貸款。本周共有27個資產支持證券項目進度信息更新。



本周銀行間資產支持證券共達成1210.00萬份交易,總成交金額為12.05億元;本周上交所資產支持證券共達成160.00萬份交易,總成交金額為1.63億元;本周深交所資產支持證券共達成179.62萬份交易,總成交金額為1.92億元。