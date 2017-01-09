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投資要點



在階段性度過流動性危機之後,市場恐慌情緒緩解,債券大幅反彈,之前超調的部分已得到明顯的修復。當下基本面仍然相對平穩,而在基本面沒有看到向下拐點之前,政策去槓桿,抑制資產價格泡沫的方向仍然非常確定。



從市場的走勢和各種指標來看,金融去槓桿,目前還停留在主動負債保資產的階段,資產負債之間的利差同步上升和下降,而且負債上的更多,利差是收縮的,信用利差也處於低位,這說明銀行還沒有進入主動收縮對非銀的信用的階段,但去槓桿的趨勢性已經形成,市場結構變化引發的波動和下跌風險還沒有釋放,尤其是信用債,信用利差擴張的風險還遠沒有結束。



總的來看,我們認為市場在大幅反彈之後,價值修復已經基本到位,中短期內可能還會震蕩一段時間,但後期仍然要回到去槓桿的方向上,屆時市場還有下跌的壓力,建議投資者繼續保持危機意識,做好負債和流動性管理,等待後期更確定的基本面拐點帶來的趨勢性機會。