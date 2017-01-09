天津泰達的2017年轉會市場有些另類。不僅僅是他們的8名新援總共支出「僅」 700萬歐元，而且其官微官宣的方式也令人忍俊不住：王老妖、二爺、米蓋爾他弟……你能想像得到這是俱樂部官微的官宣，而不是貼吧的惡搞嗎？

在今日的中國轉會市場，給你5000萬人民幣你可以做什麼？

2017年轉會窗剛剛打開，中超的豪氣就已經讓世界驚詫，不僅上港以6000萬歐簽下奧斯卡笑傲世界足壇，根據德國轉會市場網的數據，截至1月7日，世界前十大轉會，中超就佔據四位，分別是維特塞爾、特維斯和權敬源。這還不包括難以統計的國內球員身價，比如傳聞中已經接近1億的楊善平、任航、孫世林、張成林，或者將成為標王的張呈棟，甚至國安回購之前自由身離開的於洋都花費了約5000萬人民幣。

但在眾多潮起潮落一心買買買的俱樂部中，天津泰達卻颳起了一股清流，球隊冬季簽入的5名內援和3名外援，居然有6名球員都是免簽，而另外2名球員的轉會費也是「低」的難以置信。

在內援方面，球隊共簽下了王棟、譚望嵩、邱添一、買提江、滕尚坤等5名球員，只有王棟象徵性的支付了重慶力帆700萬人民幣，而這個數字放在今天的中超轉會市場簡直不值得一提，其餘4人都是合同到期后自由身加盟。

在外援方面，球員先後與韓國前國腳黃錫鎬、塞爾維亞國腳古德利、奈及利亞隊長米克爾簽約，和內援類似，只有塞爾維亞中場古德利支付了轉會費，根據外媒報導，這個數字大約為600萬歐元，即泰達總共在轉會市場上支出了700萬歐元，換來的卻是一份涵蓋了至少6名國字型大小級別的引援陣容，其中還包括了米克爾這樣的世界級球星，讓人不得不佩服——中超也不全是此地人傻錢多。

2016賽季，天津泰達俱樂部領導層更迭，高應欽上任。球隊在轉會市場一舉簽下了潘喜明、郭毅和李志斌等3名93年齡段的留洋球員，加速了球隊陣容的年輕化，其中潘喜明在中超一戰成名，賽季結束后俱樂部就收到了一份高達8000萬人民幣的報價。

雖然賽季中經歷了換帥和連續不勝等風波，但最終賽季結束后球隊排名聯賽第10，完成了賽季初制定的保十爭八的基本目標。不過也暴露出了一些問題，就是嚴重的攻強守弱。球隊30輪打入38球，排名聯賽第8，但丟球卻高達50粒，排名聯賽倒數第二，只有降級的石家莊永昌丟了更多的53球。不客氣的說，如果防守不是這麼糟糕，球隊完成爭八的目標並不是不可能完成的任務，因為排名第8的重慶力帆僅僅比泰達多出1分，只要泰達可以多勝1場或者多平2場就可以達到。

也正是看到了球隊的「銅頭鐵尾豆腐腰」，在俱樂部高總的部署下，賽季一結束制定新賽季轉會方針。俱樂部2017賽季的引援重點都放在了中后場，在引入的8名球員中，不僅有門將、中衛、防守中場，還有買提江這樣可以打邊後衛和后腰的多面手。

當然，最讓天津球迷興奮的無疑還是中場兩名國腳級外援的加盟。對中國球迷而言，古德利的名字還不是非常熟悉，不過在荷蘭聯賽他卻已經是家喻戶曉的明星級球員，如果不是阿賈克斯本賽季主教練的變動，他在阿賈克斯是當仁不讓的中場主力。

這名球員在德國轉會網的估價約為650萬歐元，但泰達沒有高溢價購買，其中一個原因是給予了阿賈克斯的20%的二次轉會收益權，不過對賣人並不容易的中超俱樂部而言，無疑是一種極佳的運作模式。

相比之下，米克爾則是世界足壇家喻戶曉的球星。米克爾於2006年加盟切爾西，在至今效力球隊的11個年頭裡總共為藍軍出戰371場，不僅跟隨切爾西拿到了包括歐冠、歐聯杯、英超在內的各項大賽冠軍獎杯，同時他也是如今在隊內效力時間第二長的球員，僅次於功勛隊長特里。值得一提的是，米克爾與切爾西的合同將在今年夏天到期，但球員將會以零轉會費方式加盟天津泰達。都說「買的沒有賣的精」，天津泰達卻是「精打細算精簡持家」。（吳永）