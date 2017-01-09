5000萬元人民幣完成了包括王棟、譚望嵩在內的5名內援和包括米克爾、古德利在內的3名外援的引進，新浪體育採訪了天津泰達的轉會負責人、俱樂部副總經理王鵬，他暢談了俱樂部的引援內幕，以及球隊新賽季的德比展望。

1、有關引援方針與思路

泰達俱樂部肩負足球事業責任重大，讓天津球迷滿意一直是俱樂部的努力目標。作為一家國企俱樂部，在理性穩定投入基礎上保持可持續發展是俱樂部的基本思路，「做土豪」從來不是泰達俱樂部的方向。在這個思路下，泰達集團一直給予了俱樂部穩定的支持，同時要求俱樂部以青訓發展為著力點，藉助足球，讓青少年健康快樂成長，讓球迷多一分滿意與快樂。

2017年俱樂部在著手內外援工作引進時，在俱樂部高應欽總經理領導下，制定兩個主要方針：一是技術決定上，必須堅持以主教練為核心，俱樂部專家組和技術部門按照主教練要求，全力配合主教練完成球隊組建工作。二是高總結合管理經驗，要求引援團隊在球員引進上要實現資源的合理配置，要有計劃有預案，在總資金投入一定的情況下，要找到最優方案，特別是對外談判要有禮有節，絕不能一味退讓。

2、有關米克爾加盟

與切爾西談判，「來泰達，米克爾必須零轉會費轉會」，這是俱樂部與切爾西負責人Marina女士第一次談判就表明的立場。因為泰達了解到切爾西已經同意球員自由身轉會去馬賽和瓦倫西亞，那麼來泰達也必須零轉會，這是一個原則底線。如果切爾西能接受我們的原則，我們會給予切爾西俱樂部最大的尊重，如果這個底線切爾西不認同，那麼米克爾我們不是非要不可，他是我們的認可的人選之一，不是唯一。

這個過程里雖然發生了一些干擾因素，但最終大家還是達成一致了，因為我們是帶著尊重與切爾西俱樂部坦誠溝通的，大家雖然立場不同，但我們中國俱樂部是和切爾西講道理的，既然切爾西已同意米克爾免費去其他國家，為什麼來中國就要轉會費了？

與米克爾的溝通非常好。這個球員的職業和真誠讓我們印象深刻，很紳士。有一個細節，米克爾在倫敦的房子和車我們都了解到了，條件非常好。但從俱樂部管理角度，我們有自己的考慮，好多條件不是我們給不了，而是要有一個隊內平等。我們坦誠的告訴米克爾：「你要相信俱樂部十分尊重你，信任與尊重，這是我們今天坐在一起，明天可能會一起合作的基礎，你家人的生活俱樂部會照顧好，請你放心，但俱樂部的合同中『機票四張，每月房補800美金』我們不會單獨為你修改，如果對住宿和交通有其他要求，我們俱樂部會安排人安排妥當，但需要你自己承擔超出費用。這真的不是錢的問題，在大家信任與尊重的基礎上，希望你能夠理解。」

其實這個問題有的外援不是特別容易理解，出乎意料的是米克爾非常爽快的同意了，只是拜託俱樂部一定要找到讓他家人滿意的住處，多出的錢他自己負擔。當然，我們前期已經了解到他作為一名外籍球員在切爾西能待十年，並贏得了尊重，從職場經歷角度來說，說明他是個好員工，他人品和職業精神是毋庸置疑的。米克爾自己也已經了解中超聯賽不是想像中那麼容易的，知道來泰達是一個嶄新挑戰的開始。

3、有關古德利加盟

2016年初在歐洲考察俱樂部時，我們了解到恆大俱樂部的球探網路已經很完善了，包括為阿賈克斯俱樂部工作幾十年的一名68歲的資深球探現在也在為恆大工作。當時就感覺泰達不要說與歐洲一線俱樂部，就是和國內最優秀俱樂部相比，也有很多地方需要學習，所以去年泰達也逐步在搭建國內外球探體系，今年會進一步完善。古德利是個實力派球員，是泰達球探體系去年的一個工作成果，俱樂部用心去做了，希望能有好的結果。

和阿賈克斯俱樂部的談判就相對順利，特別是奧維馬斯和范德薩在這個過程中對中國足球的友好還是令人印象深刻。范德薩還記得他給習主席的承諾，幫助中國青少年球員的發展，像奧維馬斯最後所說的，古德利是阿賈克斯和泰達的合作開始，未來雙方在青訓方面由更廣闊的空間。所以媒體報的阿賈克斯還有古德利20%的未來轉會所有權，這是事實，但不要僅僅理解成我們的談判策略，這是雙方溝通后，泰達對阿賈克斯俱樂部的尊重和保持密切聯繫的一種具體方式。因為在整個談判過程中，阿賈克斯俱樂部的負責人對中國足球、對泰達始終都很尊重、真誠和友好，奧維馬斯談判時一多半時間都在聊青訓和足球發展心得，我們覺得除了這樣的人不僅是生意談判對象，未來是可以幫助泰達青訓事業和中國足球發展的足球人，是可以成為朋友的。

4、有關冬季引援

如果沒有特殊情況，外援引進基本結束，內援也完成了七八成。當然俱樂部高總一直鼓勵給年輕人機會，他講球員「不管年紀多大，只需要你足夠好」，現在的泰達就是一切憑能力說話，最近足協鼓勵年輕球員培養的思路也正好契合。所以如果有自身特別優秀的年輕球員，同時泰達也確實需要並能讓年輕球員有機會發展，很歡迎這樣的年輕球員能來泰達。從組隊來說，基本可以交給主教練了，演練技戰術，磨合隊伍，備戰新賽季。

5、有關德比

一座城，兩支隊，衛天津，爭榮光。大家都是在為天津足球、為中國足球發展在努力，從這一點上大家目標是一致的。泰達的引援也是著眼於球隊自身建設，從來沒想著與哪支球隊去攀比，當然德比引起的球迷關注是對我們俱樂部工作的一種鞭策和無形的要求，使我們的工作必須要更努力更好。

我們也希望在全國球迷可能都會關注的天津德比中，兩支球隊都展現出良好的風格水平，天津球迷們也展現出良好的風采，給大家特別是青少年們帶去更多正能量。

6、有關俱樂部未來目標

球迷們最關注的肯定是一線隊成績，俱樂部希望未來球隊的成績能讓天津球迷滿意，能給天津球迷帶去更多歡樂和自豪感。我們知道天津球迷愛球懂球，對球隊要求是很高的，我們一定會用心努力，擼起袖子加油干！

更重要，在一隊成績穩定的同時，俱樂部能有更多的空間去發展青訓，俱樂部的未來著力點肯定是在青訓方面，去年泰達重啟了青訓體系建設，聘請了歐洲外教團隊，今年陸續也會組建更多的梯隊，為未來培養年輕人。