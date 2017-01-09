2017年1月8日，北京市馬術運動協會年會暨年度晚宴在北京皇冠假日酒店舉行。作為歲末年初中國馬術圈的社交盛會，行業內各大機構企業、知名馬主騎手、媒體、馬也專業和愛好者共300餘人參與了本次盛會，，更有來自日本、韓國、美國、西班牙、德國等國際愛馬友人與中國馬友相聚一堂，總結過去的一年，謀划未來的一年。

下午3點，北京馬協全體會員大會正式召開。會議伊始，全體北京馬術運動協會會員聽取並審議2016年度協會工作總結和財務報告，並聽取了2017年北京馬協工作計劃。

秘書長陳徹先生分別從馬術賽事、青少年馬術工作、北京馬術運動隊、協會建設及會員服務、培訓活動、國際交流等六個方面回顧過去一年北京馬協所作出的成績。

過去一年，北京馬協全年主辦、協辦、支持舉辦場地障礙、速度賽馬、盛裝舞步、馬球、西部馬術、耐力比賽共44場(站)，2692人馬組合次參賽，較2015年的24場比賽數量接近翻番，其中經典品牌賽事「北京馬協冠軍杯馬術巡迴賽」已連續舉辦11年，2016年全年舉辦7站，共計有700對人馬組合參賽，並與2016年恢復北京馬協速度賽馬公開賽，創辦北京馬協盛裝舞步巡迴賽。在青少年馬術運動推廣方面，過去一年北京馬協想在13家馬術俱樂部開展青少年騎手註冊和基礎1級、2級、3級的考級工作，全年完成考級285人次。與此同時，承辦首屆北京市青少年馬術錦標賽，共計66對人馬組合參賽。

值得一提的是，與馬術雜誌、北京大學體育產業研究中心共同舉辦首屆北京國際馬產業論壇，首次發佈中國馬術行業基礎數據，受到了來自各方的好評，在北京乃至全國馬術行業產生了廣泛而深遠的影響。

而在協會財務盈收方面，2016年北京馬協收入193萬有餘，支出163萬有餘，較2015年盈餘實現翻番，為新的一年繼續推廣馬術發展做出有力保障。

展望2017年，北京馬術運動協會的主要目標集中在「擴大馬術人口，促進行業升級」，具體來說將在深化會員服務、推廣青少年馬術工作、主辦或支持精品賽事活動、北京馬術隊的競賽、行業培訓、協會建設及國際交流等7個方面重點著力。

在北京馬術協會會長姚革先生的總結髮言后，北京馬協年會會員大會對新加入的會員進行了頒牌儀式，20余名新會員亮相，新會員的加入也會北京馬協大家庭帶來了新氣象。

隨後進行的是北京馬協2016年度獎項頒獎，共頒發了個人獎項10個、團體獎項7個。獲獎名單如下：

個人獎項

l 2016年度場地障礙騎手BTEA排行榜NO.1(1名)

趙志文-Fancyface(130CM以上級別綜合積分排名第一：145分)

l 2016年度最佳騎手(4名)

鄭文傑-Enjoy(130CM以上級別總積分第一：330分)

鄭文傑-Damia(120-125CM級別總積分第一：205分)

沃依克-Candy(100-115CM級別總積分第一：160分)

吳明中-Yellow Star(60-90CM級別總積分第一：140分)

l 2016年度最佳速度賽馬騎手(1名)

王文勛(6次獲得北京馬協速度賽馬公開賽頭馬)

l 2016年度最佳盛裝舞步騎手(2名)

李兵-Mirage(2次獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽聖喬治科目冠軍)

李兵-Confident(分別獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽CEA中二級和CEA中一級冠軍)

李偉-Candy(2次獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽CEA中三級冠軍)

l 2016年度最佳西部馬術騎手(1名)

格喜格達來(10次獲得北京馬協AQHA西部馬術公開賽冠軍)

l 2016年度優秀青少年騎手獎(5名)

錢宇汀(北京馬協未來之星馬術大賽場地障礙80CM青少組冠軍)

彭一格(北京馬協未來之星馬術大賽場地障礙50CM青少組冠軍)

王楚涵(北京馬協未來之星馬術大賽盛裝舞步BTEA基礎4級青少組冠軍)

Dakota Vandevraye(北京馬協未來之星馬術大賽盛裝舞步法國GALOP3舞步測試科目青少組冠軍)

馬若沂(北京馬協未來之星西部馬術騎術賽青少組冠軍)

l 2016年度新晉青少年騎手獎(2名)

郭怡可(北京馬協未來之星馬術大賽場地障礙地桿級別青少組冠軍)

陳柄良(北京馬協未來之星馬術大賽場地障礙交叉桿級別青少組冠軍)

l 2016年度最佳駿馬(9名)

Fancyface(130CM以上級別綜合積分排名第一：145分)

Enjoy(130CM以上級別總積分第一：330分)

Damia(120-130CM級別總積分第一：205分)

Candy(100-115CM級別總積分第一：160分，2次獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽CEA中三級冠軍)

Yellow Star(60-90CM級別總積分第一：140分)

東興小虎(2次獲得北京馬協速度賽馬公開賽頭馬)

Mirage(2次獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽聖喬治科目冠軍)

Confident(分別獲得北京馬協盛裝舞步巡迴賽CEA中二級和CEA中一級科目冠軍)

年畫(6次獲得北京馬協AQHA西部馬術公開賽冠軍)

l 2016度優秀馬主(6名)

北京克來務養殖有限責任公司(Fancyface、Enjoy、Damia馬主)

李偉(Candy馬主)

馬婉怡(Yellow Star馬主)

楊洋(Mirage馬主)

李兵(Confident馬主)

王衛東(東興小虎馬主)

頤和馬房(年畫馬主)

l 2016年度優秀裁判員(3名)

史旻(全年執11場中國馬協及北京馬協比賽)

張文學(全年執裁9場中國馬協及北京馬協比賽)

原媛(全年執裁8場中國馬協及北京馬協比賽)

團體獎項

l 2016年度突出貢獻獎(5名)

《馬術》雜誌(聯合主辦首屆北京國際馬產業論壇、十年來一直致力於宣傳推廣馬術運動)

北京克來務養殖有限責任公司(北京馬術隊提供訓練基地)

騰飛公司(長期為北京馬協免費提供辦公場地及人員支持)

天星調良馬術俱樂部(承辦3站北京馬協冠軍杯馬術巡迴賽、北京馬協路線設計培訓普及班)

翊天行國際馬術俱樂部(承辦2016年度北京馬協未來之星)

l 2016年度優秀賽事(6名)

國際馬聯場地障礙世界杯-中國聯賽(京城馬匯)

北京國際馬術大師賽(多美馬術文化有限公司)

天星調良國際馬術公開賽(天星調良國際馬術俱樂部)

北京馬協未來之星(翊天行國際馬術俱樂部)

中國馬球公開賽(北京唐人國際馬球俱樂部有限公司)

北京國際馬球公開賽(北京陽光時代馬球俱樂部)

l 2016年度優秀馬術機構(9家)

匯佳馬術俱樂部(承辦3期北京馬協馬術教練培訓、北京馬協盛裝舞步巡迴賽第三站)

香河吉祥馬業(承辦首屆北京市青少年馬術錦標賽)

燕龍馬業(承辦北京馬協「未來之星」西部馬術積分賽第二站、北京馬協AQHA西部公開賽、北京馬協青少年趣味馬術巡迴賽第二站)

金盾網路電視台-馬術頻道(主辦金盾杯北京馬協AQHA西部馬術青少年公開賽決賽、協辦北京馬協速度賽馬公開賽，宣傳報導北京馬協及馬術行業全年活動)

國發馬術俱樂部(承辦北京馬協冠軍杯馬術巡迴賽第四站、馬匹和騎手心理學講座)

AQHA無疆馬業(承辦5站北京馬協AQHA西部公開賽、「西部鞍的藝術」的公開課等活動)

環中馬術(主辦5站環中馬術西部聯賽，宣傳報導北京馬協全年活動及馬術行業全年活動)

駿威國際馬術俱樂部(承辦北京馬協冠軍杯馬術巡迴賽第三站、2016年釘蹄師交流會)

騎樂莊園馬術俱樂部(承辦2站北京馬協盛裝舞步巡迴賽)

l 2016年度北京馬協速度賽貢獻獎(2家)

天賜聖泉馬術俱樂部(恢復中斷4年的北京速度賽馬公開賽)

京華興馬術俱樂部(恢復中斷4年的北京速度賽馬公開賽)

l 2016年度優秀青少年馬術推廣機構(15家)

中聯騎士聯盟馬術俱樂部(舉辦北京馬協青巡賽、青少年馬術考級的機構)

騎域國際青少年騎士院(舉辦北京馬協青巡賽的機構)

燕龍馬業(舉辦北京馬協青巡賽、青少年馬術考級的機構)

青奧馬術(舉辦北京馬協青巡賽的機構)

馬術微學院(多次舉辦青少年馬術考級培訓及考級的機構)

龍緣馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

國發馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

亞薩園馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

兄鵬馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

瀋陽小騎士馬術館(舉辦青少年馬術考級的機構)

月河灣國際馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

翊天行國際馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

縱橫百年(北京)馬術有限公司(舉辦青少年馬術考級的機構)

利恆國際馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

天津市團泊湖馬術俱樂部(舉辦青少年馬術考級的機構)

l 2016年度優秀讚助商(6名)

日本國際賽馬交流與輕種馬登錄協會(JAIRS)(讚助2016年北京馬協速度賽馬公開賽)

北京三元食品股份有限公司(讚助2016年北京馬協未來之星大賽)

山西雁門春釀造有限公司(讚助2016年北京馬協速度賽馬公開賽)

海翔國際運輸有限公司(讚助2016年北京馬協未來之星大賽)

北京紅朗姆科技公司(讚助2016年北京馬協未來之星大賽)

北京中創盛商貿易有限公司(讚助北京馬術隊)

北京馬協年會當晚共36名個人(馬匹)獲得2016年北京馬協年度個人獎項，43家馬術機構獲得北京馬協年度團體獎項，結束了收穫頗豐的頒獎環節后，年會進入了杯酒交錯的晚宴環節，同步進行的是北京馬協馬術世界發展專項義賣，來自藝術家及馬術愛好者的捐贈珍藏紅酒、藝術品畫作、雕塑及書法作品均被搶拍一空，所拍得的款項將被用於2017年北京馬協馬術事業發展。至此，2016年北京市馬術運動協會年會暨年度盛典圓滿結束。

（文/新浪馬術文君）

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