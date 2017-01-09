晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。華北南部、黃淮中西部及江淮等地部分地區出現霧或霾，其中河南中部局地能見度不足500米。江南、華南等地自西向東出現小到中雨，其中，雲南南部、廣西西部、湖南南部等地的部分地區有大雨或暴雨。

明日重要比賽:

01:30 2016FIFA年度頒獎典禮

08:30 鵜鶘 VS 尼克斯 NBA常規賽

09:00 雷霆 VS 公牛 NBA常規賽

19:35 中國男足 VS 冰島 中國杯

博阿斯稱中國足球應感激奧斯卡來 是一種肯定>>詳情

針對孔蒂和溫格近期勸說隊員不要來到中超踢球這個問題，博阿斯給予了尊重和理解。而對於奧斯卡來到上港這個結果，博阿斯說：「中國足球應該對此懷有感激。」

曝劉詩雯被罰因國乒高層怒其不爭 要根治她心病？>>詳情

中國乒乓球隊從本月3日開始重新集結，張繼科、馬龍、丁寧等絕對主力全部歸隊，但是被國家隊禁賽的廣州籍奧運冠軍劉詩雯依然缺席。中國女乒主教練孔令輝首次透露劉詩雯在去年10月拒絕參加女乒世界杯的細節——在身體沒有大礙的情況下，劉詩雯因為擔心打不好而選擇退賽。目前劉詩雯留在北京，雖然已經承認了錯誤，但是她遭到國乒更嚴厲的批評，隊伍希望她冷靜下來想清楚在東京奧運周期如何進行競爭。為何缺席一次比賽竟然招致如此嚴厲的懲罰？圈內人士對此進行了綜合分析，主要是因為劉詩雯未能擺正位置，缺乏大局觀，如果能夠從根本上認識錯誤，她還是有很大機會重返國際賽場的。

籃協換屆姚明任籌備組長 現場發言談3個態度>>詳情

中國籃協舉行換屆會議籌備媒體通氣會，會議上宣布姚明和籃協副主席李金生共同擔任「第九屆中國籃球協會代表大會暨換屆會議」籌備組組長。姚明在會議上進行了發言，表明他對此次換屆籌備工作的三個態度。

宮魯鳴:外國人救不了中國籃球 男籃該多去拉練>>詳情

安徽文一集團宣布了前男籃主教練宮魯鳴加盟文一的消息。宮魯鳴將擔任文一男籃教練指導組組長以及文一籃球學校籌劃組組長。於此同時，FIBA也公佈了中國男籃新任主教練的候選人，三人均為外教。但宮魯鳴表示，在他看來中國人的問題只能中國人解決，外國人救不了中國籃球。

厲害了!泰達一次官宣11人 米克爾黃錫鎬領8新援>>詳情

天津泰達俱樂部官方微博發佈一則另類官宣，正在馬拉加冬訓的泰達隊一口氣加入了11張新面孔，除了此前已經宣布的三位教練團隊：新任領隊劉建江、韓國籍助理教練李林生、技術總監唐鵬舉，其餘8人則是3名外援和5名內援：米克爾、古德利、黃錫鎬、王棟、邱添一、買提江、譚望嵩、騰尚坤。

魯能官方宣布烏索加盟富力:感謝貢獻 祝一帆風順>>詳情

山東魯能在其官方微博上宣布烏索正式轉會廣州富力，並表達了對於烏索在魯能做出貢獻的感謝。

郭艾倫將加盟2017遼視春晚 他要再次高歌了>>詳情

據遼寧籃球微博透露，郭艾倫將加盟2017遼視春晚，這次上遼寧春晚不打球，是演唱歌曲。