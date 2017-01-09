統一獅隊昨日開訓，也揭曉新的隊徽與球隊識別標誌，不過今天卻傳出，前獅隊外籍投手教練冠軍（Bill Champion）過世的消息，享壽69歲。

冠軍的大聯盟生涯累積34勝50敗，共出賽202場，而他在2010年曾來台擔任獅隊投手教練，還跟陣中投手威廉有過口角，讓人印象深刻。