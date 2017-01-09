隨著中超冬季轉會窗口的開啟，各路豪強紛紛引進大牌球員，但是江蘇蘇寧卻在這個冬歇期出人意料地保持低調沒有盲目跟風購買大牌球員，而是另闢蹊徑，在保持上賽季穩定陣容的同時，大力培養球隊年輕球員。就像目前在海口的第一階段冬訓，據了解，崔龍洙就帶去了包括滕帥、陳吉等在內的多名預備隊甚至梯隊球員，給年輕球員更多鍛煉機會。他們知道，只有穩定的青訓輸出能力，才是球隊持久強大的保證。新賽季，「穩定+青訓」的蘇寧仍將是冠軍最有力的爭奪者。

穩定成為蘇寧最大優勢

去年賽季初，蘇寧也有過在外界看來「瘋狂」的舉動，2800萬歐元拿下拉米雷斯，5000萬歐引進特謝拉，但是一個賽季下來，兩人在場上的表現有目共睹，尤其是特謝拉展現的恐怖攻擊力讓所有人信服這筆交易物有所值。而這個價錢放到今年的轉會市場，或許這兩位巨星早已不是這個身價。蘇寧上賽季更成功的投入應該是夏窗期以不到一千萬的價格引進馬丁內斯，這也足以顯示出蘇寧在轉會市場上面的獨到眼光，馬丁內斯在下半賽季的發揮中超賽場無人出其右，聯賽出場12次轟入10球外加4次助攻，足協杯決賽第二回合幾乎一己之力擊敗恆大，絕對是一個物美價廉的典範。

上賽季的投入，讓蘇寧的外援陣容相當齊整，無需加入今年瘋狂的市場。另一方面，隨著崔龍洙掛帥，上賽季蘇寧易購隊在磨合方面愈加默契，崔龍洙精心為球隊設計了3-5-2的陣形體系，在人員調配方面也逐漸明確。特謝拉和馬丁內斯組成的鋒線組合橫掃中超，成為各支球隊後防的夢魘，拉米雷斯也在後腰位置上找到了感覺，成為球隊最值得信任的防守大閘。陣容穩定的蘇寧隊在下半賽季打出了賞心悅目的攻勢足球。這樣的陣容即使在新賽季也是鮮有對手，蘇寧沒有理由將這份穩定打破重建， 保持球隊陣容的穩定性並加強磨合，使球員更加默契，更好的融進球隊的戰術體系才是目前冬歇期俱樂部工作的重中之中。對於新賽季，這柄打磨鋒利的寶劍將足有定江山的實力。

青訓造血構建球隊根基

在不盲目引進外援的同時，蘇寧隊也更加註重對於青年球員的培養。在蘇寧正在進行的冬訓中，就從自己的預備隊和梯隊中提拔了陳吉、騰帥等多位球員與一線隊一起出征。在前不久國家體育總局官方發佈《國家體育總局新聞發言人就足球相關問題答記者問》一文中，傳遞了一個重要信息，就是青訓的培養。其實，蘇寧深諳青訓的重要性，正如蘇寧董事長張近東所言，「要打造一支百年俱樂部」。百年俱樂部的打造，絕不是靠引援就能實現的，必須擁有自己的完成的青訓造血體系，才能保持球隊的長久強大，這也是中國足球能夠進步的源泉「。

目前，蘇寧俱樂部建設了完備的青訓體系，俱樂部有U13、U15、U17、U18和U19五個梯隊，今年還將成立U12梯隊，這也讓蘇寧足球俱樂部的後續儲備更為完整。值得一提的是，蘇寧集團收購了國際米蘭，這也給蘇寧的青訓注入了國際力量。去年，國際米蘭青訓團隊就曾兩度來到南京，並有部分團隊成員長期駐紮在訓練基地，給蘇寧梯隊建設提供了建議和科學的、系統的、完善的訓練方式和方法。這也保證了蘇寧的青訓體系可以源源不斷地為一線隊輸送人才，讓球隊可以更穩定、持續發展，不被瘋狂市場所左右。（小虎）