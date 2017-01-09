《傳奇世界》手游是一款處處充滿激情的手游，曾經熱血的回憶再一次被喚起，各種活動讓你每一天都能充分體驗到戰鬥的快感！這裏還有無數並肩作戰的隊友，和你一起證明自己，爭奪榮耀。而裝備就是戰鬥中必不可少的一項助力，並且在其中佔據十分重要的地位。今天就讓小編帶著大家一起來看看裝備的獲取和提升。

在《傳奇世界》手游中，我們可以通過很多方式來獲取裝備。當然，難度不同獲取的裝備檔次也有所不同，其中最為簡單的就是野外地圖的精英怪物和未知暗殿的BOSS了，一旦遇到很容易就可以辨別，並且擊殺后還可以獲得合成裝備的碎片和強化裝備的道具。其次就是勇闖鍊獄活動，掛機刷怪就有機會獲得一些珍稀的裝備。還有藏寶圖，挖取寶藏也是有機會獲取一把稱心如意的武器，當然其它組件也是有機會可以獲得。最後就是頂級的裝備獲取了，這需要參加世界BOSS活動，可以說每一件都來之不易！

裝備的獲取只是我們裝備成長的第一步，《傳奇世界》手游的裝備種類較少，後期的各種強化成長就顯得更加重要。其中最為基礎的和穩定的就是強化，前10級消耗鐵礦，11級之後消耗黑鐵礦，自然是純度越高，強化的成功率越高。我們通過各種活動獲取的鐵礦可以通過合成來提高純度，為裝備的強化提供助力。這也就需要慢慢積累，最好成功率過60%再嘗試，否則可能會有些不如人意。強化到指定的等級，還會開啟裝備的附加屬性，讓戰鬥力更進一步哦！

如果說裝備的強化石是基礎的提升手段，那麼裝備的洗鍊就是更進一步。首先根據裝備品質的不同，會具有不同數量的可洗鍊屬性，藍裝、紫裝、橙裝分別具有1/2/3條洗鍊屬性。為什麼說洗鍊是強化的更進一步，因為洗鍊的消耗更大，但是收穫也會更多。可以根據自己的職業和發展方向有針對性的強化屬性，讓戰鬥力可以更好的被發揮出來。也可以有效篩選掉那些無效的屬性，為主屬性的增強打開道路。而洗鍊符也是可以通過很多活動獲取，前期可能會比強化來的慢一些，但是慢慢來也不會很困難。

最後，每天的戰鬥總會獲得許許多多沒有用的裝備，這該怎麼辦呢？分解是一個很好的選擇，可以獲得不同數量的精華，在精華商店裡可以購買許多實用的道具哦！是一個很好的廢物利用的地方。總體而言，前期裝備不需要怎麼追求，40級以後可以開始考慮裝備的成長問題，積累足夠的材料，可以在獲得好裝備后短時間內提升自己哦！