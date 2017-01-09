傳奇世界手游怎麼拜師？師徒系統的開啟條件又是什麼，拜師有什麼獎勵呢？遊戲中玩家達到19級的時候就可以拜師了，通過與師父一起進行任務可以獲得更高的獎勵。小編這就來詳解師徒系統玩法攻略，一起看看吧。

1、師徒系統開啟條件：

當勇士們到達19級時，系統就會自動開啟師徒系統。這對於一個剛剛踏入pk區，剛剛接觸許多需要打架才能完成活動但自己又打不過的大大來說，無疑就是雪中送炭啊！所以，當一個大神願意收你為徒，帶你升級的時候，你一定會整個人都會興奮地唱起來：是誰，送你來到我身邊~

2、出師條件：但是勇士們到達50級的時候就不能拜師了喲，這時候你已經有了成為人師的潛質，只要順利出師，就可以像你的師父一樣收一隻萌萌的徒弟，帶著他走南闖北，共戰中州！也有很多勇士藉著師徒的名義撩妹，最後上演了一場場感天動地的師生戀，小沙就不一一說啦，總之，人在江湖飄，得有師父罩！

3、拜師流程：其實，勇士們只需要在界面上找到師徒系統，很容易找到符合條件的師父或徒弟。

然後選擇你中意的人做你師父。對方一旦同意，你們就會立即建立師徒關係。從此緣分已定，師徒相稱。

當然，勇士們也可以通過角色頭像來收取徒弟或拜師，但是要提前給對方打好招呼喲，莫名其妙的向別人拜師很容易被拒絕噠！小編建議是先找個裝備好的大神，攀談幾句，拉拉家常，然後提出拜師請求，這樣做拜師成功率會高很多~不是小沙套路深，畢竟大神高冷的很啊！

1、徒弟

作為徒弟，光收穫一個愛護自己的師父，小沙就已經覺得很滿足了，而且，每天徒弟完成師父發佈的師徒任務還能獲得大量的經驗和材料獎勵~師父福利雙豐收，簡直不要太開心！

2、師父

作為師父呢，從此就有了一個萌萌的小跟班，等到出師之後又變成了一個傳世的好兄弟，怎麼想怎麼划算呀~另外，徒弟出師后，師父還能獲得大量的聲望獎勵，獎勵和兄弟齊到賬，豈不美哉？