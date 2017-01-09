守望先鋒溫斯頓偷襲跳很少吃資源就是趁亂戰和對面不注意你的時候或者卡視角跳躍，核心就是出其不意攻其無備收益一般都很高，特別是團戰的時候都交了 不少技能，你還留這連招在手，黏住了對面基本就是人頭賊好用，很多猩猩玩家有時候跟我交流會說我有時候跳人會死有時候殺一堆，其實就是這種明面跳就是被集 火目標，我不太喜歡但不得不用，陰跳我超喜歡收割能力強，超好用。

高台打法：高台天然屏障保護著躲在樓上的猩猩，對面想上高台驅逐猩猩又要浪費很多時間，猩猩只要一個shift技能 性價比很高，所以經常看見猩猩卡住高台而且大部分高台都在對面必經之路，在這裏陰好騷擾能力足。

先蹲在高台：一定要保持SHFIT技能已經冷卻完畢，等對面進攻的時候後排露出來后等他們不注意在直接蹦下去電後排看傷害交盾，騷一波然後跳回高台等下一波CD調整狀態，讓對面狀態不夠好，一般這個技巧是騷擾能擊殺就擊殺 不能擊殺立馬跑。

提 前蹲：主要用於防守方地形複雜，防守方猩猩提前蹲在對面視野死角，等對面進攻時突然跳到人堆里用E分割戰場 或者在對面要經過的小房間蹲好，等對面前排過來直接用罩子把門堵住讓前後排形成一個子彈分割戰場，直接讓隊友進來打這個方法我經常在競技用，很少見到過其 他溫斯頓玩家用過，會用的人挺少挺實用但吃配合。