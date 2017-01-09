SBL富邦撤換李恩 找回最佳洋將貝倫中央社 (2017-01-09 19:12)
（中央社記者李晉緯台北9日電）超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊今天宣布，找回上季獲得最佳洋將獎的貝倫（Earl Barron）回鍋，取代本季陣中的洋將李恩（Liam McMorrow）。
富邦表示，歡迎貝倫回歸富邦，也很感謝李恩這陣子的努力與付出，並說有了上季最佳洋將的加入，相信會是富邦前進季後賽的一大助力，球隊會持續努力帶給大家更精采的比賽。
貝倫擁有美國職籃（NBA）資歷，更是邁阿密熱火隊2006年冠軍成員之一，上季以平均28.4分、14.8籃板，拿下SBL的得分王、籃板王，並獲選「年度最佳洋將」。
李恩本季出賽20場，平均每場比賽出賽30分鐘，拿下15分排名第7，抓下13個籃板排名第5，0.4阻攻則排在18名。1060109
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