（中央社記者汪淑芬台北9日電）機場捷運可望春節前後通車。桃園大眾捷運公司為供旅客更貼心服務，將每列直達車拆除28個座位，增加置放行李空間。



桃捷公司在原有的置物和行李空間外，再將每班直達車拆除28個座位（第一節4個，其他三節8個），改為新增行李空間。



另機捷列車每個座位下都裝有擋板，提供放置20吋登機箱的空間，讓旅客可將隨身行李放在座位下。



桃捷公司說，直達列車原有行李放置數量，以20吋登機箱計算，每節車廂行李架可放置39個（4節共156個），加上行李車廂260個、座椅下方188個，一班直達車共可放置604個20吋行李箱。



拆除28個座位後，可以放置多達50個28吋行李箱，擴大行李放置空間。



桃捷公司計算，整體改良過後，整列直達車共可放置122個28吋行李箱，提供旅客舒適乘車環境。另考量到旅客可能推嬰兒車，桃捷列車規劃的輪椅友善區為較寬敞空間，也提供家長們擺放嬰兒車，就近照顧嬰幼1060109