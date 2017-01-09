日期:1月9日，安徽文一集團宣布了前男籃主教練宮魯鳴加盟文一的消息。宮魯鳴將擔任文一男籃教練指導組組長以及文一籃球學校籌劃組組長。

雖然離開了國家隊，但宮魯鳴始終關注著國家隊隊員們的成長，「其實我們帶過的運動員，我們都希望他們有好的成長。」宮魯鳴說，「他們的進步除了他們體力，體能、戰術素養，其實更多的是個心態。通過國家隊的訓練比賽他們能夠在對籃球的認知上，對自信上（提升），打CBA更加自我。我相信我們的運動員的能力會有提高。不光是他們，希望以後能夠有一大批，這樣未來的中國籃球才有希望。

就在昨天的全明星賽上，宮指導在國家隊的愛徒丁彥雨航得到了全明星MVP的頭銜，其實不止是全明星，到目前為止丁彥雨航還是國內球員得分王，對於他的爆發宮魯鳴這樣說。

「爆發最重要的還是一個心態的改變。他實際上在這個過程裏面，能力他是具備的。他身體素質很好，基本功也不錯。他就是心態的一個調整，他以前比較不穩定，心態容易起變化。有時候甚至放棄比賽，這個要通過大賽，通過艱苦比賽來鍛煉，之後再來打比賽他就輕鬆了，他不會覺得是難事。我相信他還會起伏。」

（晨曦）