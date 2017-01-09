追火車馬拉松賽福隆登場 號召全球選手一起「旅跑到新北」台灣好新聞報 (2017-01-09 17:59)
記者黃村杉／新北報導
新北市鐵道馬拉松接力賽即將於4月16日在福隆開跑，觀光旅遊局指出，全球少見傳遞「鐵道路牌環」的路跑賽事，於1月10日（二）中午12時開始預填資料，1月24日（二）中午12時開始報名，除維持7人組另再新增雙人組，報名額滿即截止。
觀旅局表示，賽事將於4月16日在福隆開跑，這次的七人組開放600隊（「普悠瑪號」及「微笑號」組）、雙人組300隊。七人成隊的分組賽程為4公里到14公里不等，而雙人組賽程則分別約20公里及27公里，且方便不同賽程需求的民眾組隊報名參加，大會也邀請熱愛台灣的外國跑者們組成勁旅並號召全球跑者一起「旅跑到新北」。
觀旅局說，為鼓勵跑友在地消費，大會提供50元消費券，一起跑出小鎮馬拉松經濟，共同興旺雙溪及貢寮商圈､美食、小農、旅館、民宿等六處在地產業。並指鍍金獎座及潮酷時尚完賽禮（完賽獎牌､鐡道路牌環套及勵志毛巾），系列獎牌復刻台鐵最古老四款路牌型式-「一圓二方三角四橢」，首屆三角形，今年為圓形獎牌。
觀旅局於記者會公布接力路線跑經第一道曙光-福隆､古隧道-舊草嶺隧道､台灣之眼-三貂角燈塔､極東車站-「石城」､我們的普羅旺斯-雙溪及貢寮、秘境小站-牡丹等旅遊路跑線。另外力邀甫獲世界DJ大賽台灣冠軍「DJ DinPei (丁培倫)」加入賽事，用重磅音樂服務跑者，再加上台灣隱型冠軍「興采實業」的世足賽級咖啡紗機能跑衣，以強強組合提供跑友新穎體驗。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
acer aspire R7-572．Acer Liquid E3．acer D732G．acer E3．ACER 13.3吋．Acer Liquid 皮套．ACER VN7．ACER 液晶螢幕．Seoul 液晶螢幕．Acer beTouch E400．白色 液晶螢幕．14吋 ACER．ACER 魔獸機．ACER ES1-111．ACER 通話平板．acer 平板．ACER V3-371-58MP．Acer aspire E5．ACER A1 保護貼．acer E5 筆電．19V 4.74A acer．ACER S240HL．acer 寬螢幕．acer s7-392 i7．Acer Aspire 5550．ACER V5-471G．ACER B1-730HD．ACER Aspire．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 win7
- MANGO 世界帝王降臨時尚優質男性腕錶-咖啡皮革-MG950014-CE
- 【rienchel芮沁】減齡三后組
- 【金玉滿堂】天然糯種飄花翡翠手鐲18.5圍(福利品)
- msi微星H170 GAMING平台【亞伯特】(I7-6700/GTX1060 Gaming
- 【菲鈮歐】開運招財鈦晶項鍊(1609)
- LONGCHAMP 經典LE PLIAGE系列長提把尼龍摺疊水餃包(大-大地
- 華碩/ASUS 華碩 MX279H 27吋AH-IPS薄邊框寬螢幕 MX279H
- 堅持求勝：林智勝的棒球人生（限量珍藏組）
- 【美國Columbia哥倫比亞】女-防水保暖雪靴-棕 UBL16560BN
- 【ee9】復刻美人-金蔥千鳥紋真皮魔術貼瑪莉珍跟鞋-經典黑(
日本成田機場太貼心 廁所竟提供手機用衛生紙【台灣好新聞報】
冷氣團將南下 北部低溫可能探13度【中央社】
最新落羽松秘境 雲林文物館必拍造景【景點家 Tripass】
興航股東會前夕 遠航依法提出重整興航【中央社】
台北圓山年節氛圍正濃 先睹為快【旅遊經】