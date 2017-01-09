記者黃村杉／新北報導

新北市鐵道馬拉松接力賽即將於4月16日在福隆開跑，觀光旅遊局指出，全球少見傳遞「鐵道路牌環」的路跑賽事，於1月10日（二）中午12時開始預填資料，1月24日（二）中午12時開始報名，除維持7人組另再新增雙人組，報名額滿即截止。

觀旅局表示，賽事將於4月16日在福隆開跑，這次的七人組開放600隊（「普悠瑪號」及「微笑號」組）、雙人組300隊。七人成隊的分組賽程為4公里到14公里不等，而雙人組賽程則分別約20公里及27公里，且方便不同賽程需求的民眾組隊報名參加，大會也邀請熱愛台灣的外國跑者們組成勁旅並號召全球跑者一起「旅跑到新北」。

觀旅局說，為鼓勵跑友在地消費，大會提供50元消費券，一起跑出小鎮馬拉松經濟，共同興旺雙溪及貢寮商圈､美食、小農、旅館、民宿等六處在地產業。並指鍍金獎座及潮酷時尚完賽禮（完賽獎牌､鐡道路牌環套及勵志毛巾），系列獎牌復刻台鐵最古老四款路牌型式-「一圓二方三角四橢」，首屆三角形，今年為圓形獎牌。

觀旅局於記者會公布接力路線跑經第一道曙光-福隆､古隧道-舊草嶺隧道､台灣之眼-三貂角燈塔､極東車站-「石城」､我們的普羅旺斯-雙溪及貢寮、秘境小站-牡丹等旅遊路跑線。另外力邀甫獲世界DJ大賽台灣冠軍「DJ DinPei (丁培倫)」加入賽事，用重磅音樂服務跑者，再加上台灣隱型冠軍「興采實業」的世足賽級咖啡紗機能跑衣，以強強組合提供跑友新穎體驗。