NBA／Embiid雄心壯志 放話打進季後賽NOWnews今日新聞 (2017-01-09 18:37)
76人在9日以105比95擊敗籃網，中鋒Joel Embiid不禁燃起雄心壯志，賽後放話要在本季打進季後賽。
「我想我們是有機會的，我們最近4場比賽中贏了3場，狀況可是相當火熱！」Embiid賽後表示。
Embiid近4戰平均可以攻下22.7分6.7籃板3.7助攻，並送出2.25次火鍋封阻，而且平均僅出賽26分鐘，狀況確實火熱。
「我真的覺得我們還有機會，我們已經開始學習怎麼贏球了。」Embiid如此強調。
不過76人近4戰取得3勝的對手分別是金塊、灰狼與籃網，3支都是聯盟戰績末段班的隊伍，籃網和灰狼更分別是東、西區爐主。
76人目前以10勝25敗的成績排名東區第13，距離排名第8的巫師尚有7.5場勝差，76人上次打進季後賽已是2011-12球季，該季他們以東區老8之姿闖進季後賽。
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