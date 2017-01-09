新加坡討裝甲車 陸重申一中舊調中央社 (2017-01-09 18:51)
（中央社記者尹俊傑北京9日電）針對新加坡要求香港歸還1個多月前扣留的裝甲車，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，港府正在處理此事，大陸盼新加坡等相關國家遵循「一中」原則，有關各方「謹言慎行」。
據外電報導，新加坡國防部長黃永宏9日在國會表示，香港海關2016年11月扣留的9輛裝甲車是新加坡政府資產，在海外享有豁免權。香港海關扣留不符合當地法律和有關國際法規定，港府應儘速歸還。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應外媒提問時說，大陸希望包括新加坡在內的所有相關國家能確實遵循「一個中國」原則，「這是中國和其他所有國家發展關係的一個基本前提」。
他表示，大陸也希望新加坡方面能確實遵循香港特別行政區的「一些法律」。「據我所了解，現在香港特區政府正在按照相關的法律法規在處理這個事情。」
陸慷說：「我們也希望有關各方謹言慎行。」
據報導，這批裝甲車是在台灣參與軍事訓練後，經香港運送回新加坡。裝甲車被香港海關扣留後，大陸外交部發言人耿爽曾說，大陸反對建交國與台灣進行軍事交流，已為此向星方交涉。
黃永宏9日說，新加坡已多次聯絡香港，總理李顯龍也已致函香港特首梁振英，要求香港歸還這批裝甲車。香港方面表示調查仍需一些時間，港府將依相關法律處理此事。1060109
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