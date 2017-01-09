垃圾車炸彈客攻擊埃及警局 至少9死中央社 (2017-01-09 18:43)
（中央社埃及阿里什9日綜合外電報導）埃及官員表示，一名自殺炸彈客今天駕駛滿載炸藥的垃圾車，衝撞西奈半島（Sinai）北部一間警察局外的安全檢查站，造成至少9人身亡、10人受傷。
美聯社報導，安全和衛生官員說，這起發生於西奈半島城市阿里什（El-Arish）的攻擊事件後，戴著黑色面具的好戰分子對著安檢站附近部隊發射火箭推進榴彈（RPG），引發幾次規模較小的爆炸。
官員表示，這幢警察局建築被炸毀三層樓，目前為止已在瓦礫堆中尋獲9具遺體，但罹難人數可能會再升高，10名傷者則已送醫治療。
阿拉伯電視台（Al-Arabiya）網站報導，官員表示，卡車炸彈攻擊造成至少9名警察罹難。
路透社報導，目前為止尚未有任何團體或組織承認犯案。警方在已炸毀的自殺卡車上發現一名攻擊者遺體。（譯者：中央社周慧盈）1060109
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