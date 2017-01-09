崔順實以出席彈劾朴槿惠案庭審拒絕特檢調查中廣新聞網 (2017-01-09 18:40)
南韓總統朴槿惠親信干政案的女主角崔順實，今天以出席總統彈劾案庭審辯論和準備庭審為由，拒絕到案接受獨立檢察組調查。獨立檢察組計畫在不日內，再次傳喚崔順實，並根據其結果，提請逮捕令或拘留證，深入偵查。
負責調查南韓總統朴槿惠親信干政案的獨立檢察組，今天要求崔順實到案接受訊問，但遭到拒絕。崔順實去年12月24號，首次到獨立檢察組辦公室接受訊問，但同月27號和31號，都拒絕傳喚接受調查。本月4日獨立檢察組再次傳喚崔順實接受調查，崔順實以女兒鄭尤拉，在丹麥被警方拘禁，受到打擊為由，沒有接受調查。
另外，崔順實將在10號以證人身份，出席在憲法法院舉行的總統彈劾案庭審辯論。而11號，以被告人身份，出席在首爾中央地方法院舉行的朴槿惠總統親信干政案第二次庭審。
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