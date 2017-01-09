朴槿惠關心彈劾成立否 提請調閱62家企業檔案中廣新聞網 (2017-01-09 18:40)
據南韓憲法法院消息，南韓總統朴槿惠表示，今天提請憲法法院，對62家涉案企業和機構，進行案情詢問和檔案調閱。
朴槿惠方面此一舉動，也是想確認這些企業，向其親信崔順實控制的基金會捐款，是否出於自願。針對此，憲法法院將召開法官會議，決定是否接受總統的申請。朴槿惠方面提請的企業，具體對象包括與朴槿惠受賄、脅迫嫌疑有關的「CJ集團」等29家企業、介入出資過程的三星人壽保險等19家企業、和三星合併案有關的國民年金管理公團，拒絕出資的韓進集團、新世界集團、錦湖韓亞集團以及現代重工等6家企業。
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