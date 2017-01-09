日期:1月9日，安徽文一集團宣布了前男籃主教練宮魯鳴加盟文一的消息。宮魯鳴將擔任文一男籃教練指導組組長以及文一籃球學校籌劃組組長。於此同時，FIBA也公佈了中國男籃新任主教練的候選人，三人均為外教。但宮魯鳴表示，在他看來中國人的問題只能中國人解決，外國人救不了中國籃球。

宮魯鳴在今天宣布了自己的新動向，而巧合的是，國際籃聯也是今天早些時候透露了中國男籃新帥的人選。有記者就追問說，「對於您的繼任者是否可以給一些忠告。」

「說實話我沒有想過這些，從隊伍退下來之後我不太想去這些，有點累。我在這兒挺開心挺快樂，幫助他們提高，其實這樣挺好。」宮魯鳴似乎的有些迴避這樣的話題，但是一有人問到國家隊目前的欠缺，嘴上說著很累的宮指導，還是忍不住道出自己的心聲。

「心態還是更重要的。中國男籃要想進步的話，每年至少去歐洲一個月，去打10場到15場比賽，這種廣泛的交流對他們適應世界打法，提高自己信心，找出一些戰勝歐美對抗的一些方法，這都非常有幫助。閉門造車，老是在這兒還是很難。」

「另外新的賽制對於新的中國男籃提出了更高的要求，」2017年開始，國家隊賽制發生了巨大的改變，以往的賽會制比賽已經取消，宮魯鳴對此也表現出擔心，「時間短了，又零散又在賽季期間，還要克服各個俱樂部所帶來的影響，這是一系列的問題，都要去琢磨都要去想。這些可能是外教的弱點。」

對於中國男籃的未來，宮魯鳴始終堅信，需要中國人自己來解決，「如果未來姚明當主席，我相信他是國際視野，比較有高度，可能在安排上會更國際化。但說實在的解決中國的問題還是得中國人自己來。外國人救不了中國，是我的觀點。說實在的，如果我們不把眼光放在培養自己的教練這個方面，未來中國籃球和足球一樣，中國沒有人干這個，這是中國籃球的悲哀，這是很現實的。」

（晨曦）