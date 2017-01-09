日期:1月9日，上海後衛劉曉宇今日更新了自己的微博，談到了剛剛結束的全明星周末。劉曉宇透露，跳球輸給郭艾倫，讓他也輸給了網紅一個紅包。而明年，他還想與小粗溜比拼一下扣籃。

「全明星周末結束了！右邊大神眾望所歸獲得三分冠軍，中間小孩與MVP失之交臂，但是丁彥雨航的確實至名歸，一改遊戲裡坑人的習慣，carry全場！遺憾的是跳球輸了網紅一個紅包，看了扣籃大賽之後，真希望明年有機會和小粗流在扣籃大賽一較高下！」劉曉宇在微博中這樣寫到，他在紅包中還給郭艾倫留言稱：「彈跳不錯，勉扣君！」

本屆全明星賽，郭艾倫與劉曉宇分別當選了南北區首發控衛。而在比賽開場時，兩人聯手奉獻了一次獨特的跳球環節。

（大黑牛）