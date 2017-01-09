（新浪馬術牛小牛譯）1月5日星期四深夜，一架滿載76匹愛爾蘭純血馬的波音747飛機從愛爾蘭香農飛抵中國北京。

所有的馬匹都被一位名為張月勝的中國買主購入，他得到了來自愛爾蘭BBA公司的Mick Donohoe幫助。Donohoe談到這筆交易說：「大部分的馬匹都快接近2歲了，但是這次都是按照1歲馬的價格來銷售。飛機上同時還有10—15匹馬，是在一個名為horses-in-training拍賣會上購得。」

承擔馬匹運輸的飛機是一架波音747貨機，只有4個月的機齡。從愛爾蘭的香農出發，於星期四深夜抵達北京首都機場。之後，76匹賽馬將於本周末運抵山西馬房。

價值300萬歐元的成交額，創造了愛爾蘭純血馬出口中國的單筆最高紀錄，超過之前最高交易額的2倍。

Donohoe希望這次的貿易可以為他在中國帶來名氣，從而吸引更多的中國買家，從遙遠的東方來愛爾蘭買純血馬。他說：「一直以來，中國進口的純血馬90%來自澳大利亞，但是愛爾蘭產的賽馬這些年來在中國表現很好，對於愛爾蘭的育馬事業來說，這是個很好的機會。」據悉，一些澳大利亞市場營銷機構和銷售公司，正在竭力吸引來自中國的買家。

「中國大陸速度賽馬的比賽正在逐漸增多，越來越多的新賽場即將開放。」 Donohoe說：「張月勝先生在山西擁有玉龍賽馬場，新的賽季將在2017年5月開始。他斥巨資買入愛爾蘭的賽馬，希望這些馬能在賽場上表現優異，因為他們都擁有很好的血統。」

Donohoe解釋道，現在中國大部分賽馬比賽的結果，都可以被國際上所認可。張月勝旗下的騎手綠色和白色相間的綵衣，看上去和愛爾蘭賽場上的很相似。他上賽季取得的成績有Michael Halford系列賽的冠軍和小組第三，那匹馬的名字叫「玉龍寶貝」。當年在Goffs拍賣行上，張月勝花費1萬3千歐，買入了這匹一歲馬。

2012年，張月勝第一次在Goffs拍賣行購買周歲馬，對塔特薩爾的銷售市場造成了不小的震動。今年年初他買入的這批良種母馬，本來計劃要去南半球的，這些馬擁有「伽利略」、「雷文」等名馬的血統。

BBA愛爾蘭的市場經理Declan Murray說：「這對於愛爾蘭馬業來說真是一件好事，至少對那些小的、個人的育馬者來說。許多馬可能不能達到愛爾蘭，或者歐洲市場那樣高的標準。但是對於正處於發展中的中國賽馬來說，這些馬擁有巨大的市場。」所以，愛爾蘭的育馬者把馬賣出了一個好價錢，使得整個行業獲利。中國擁有了高水準的賽馬，從而催生市場不斷發展。這是一個雙贏的局面。

BBA愛爾蘭的航運主管Ann Munnelly說：「自從這筆貿易達成，我們已經為此工作了3個月。許多有經驗的人手加入其中，這是我們最具雄心的項目之一，能夠完成它非常激動。對於中國和愛爾蘭的馬匹貿易是如此，對於我們的交付能力也是一次重大考驗。整個飛行運輸團隊包括配備有專業的馬夫和獸醫，地面三小時的馬匹裝運工程，超過30名馬工參與其中。

（譯/牛小牛 來源：Irish Field NEWS）