日期:1月9日消息，天津泰達俱樂部官方微博發佈一則另類官宣，正在馬拉加冬訓的泰達隊一口氣加入了11張新面孔，除了此前已經宣布的三位教練團隊：新任領隊劉建江、韓國籍助理教練李林生、技術總監唐鵬舉，其餘8人則是3名外援和5名內援：米克爾、古德利、黃錫鎬、王棟、邱添一、買提江、譚望嵩、騰尚坤。

這個冬季轉會窗口，天津泰達可謂動作神速，先是早早敲定了內援人選，包括從力帆引進老將王棟以及譚望嵩，從武漢卓爾引入邱添一，買提江從河南建業自由身加盟，從青島黃海引入門將騰尚坤。緊接著泰達在外援上也是斬獲頗多，從切爾西免費引入奈及利亞球星米克爾、從阿賈克斯700萬歐簽下古德利，然後再從J聯賽冠軍鹿島鹿角免費簽下韓國外援黃錫鎬，三名頗具實力的外援加進球隊，並且都可以說是超值買賣。

天津泰達俱樂部也用一種另類、趣味性十足的官宣方式，介紹了球隊的這11張新面孔：「昨天下午，泰達億利隊馬拉加駐地附近突然出現若干不明身份人物。經小編確認，竟然系亞歐兩大洲若干強隊派出頂尖高手組成聯隊，要給初到西班牙的泰達隊來個下馬威！一時間，馬拉加殺機四伏，戰雲四起……」

（新體）